Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο εμφανίστηκε επίσημα ξανά στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, για πρώτη φορά μετά το 2023, προκαλώντας ανησυχίες για μια περίοδο έντονων καιρικών μεταβολών παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το φαινόμενο αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες και ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών, παραμένοντας ενεργό έως και το τέλος της χρονιάς.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που σχετίζεται με την ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών νερών στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Αν και εκδηλώνεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, επηρεάζει σημαντικά τα καιρικά πρότυπα παγκοσμίως, μεταβάλλοντας τις θερμοκρασίες, τα επίπεδα βροχόπτωσης και τη συχνότητα ακραίων φαινομένων.

Advertisement

Advertisement

Ανησυχίες για πιθανό «σούπερ Ελ Νίνιο»

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά ισχυρό επεισόδιο, γνωστό ανεπίσημα ως «σούπερ Ελ Νίνιο». Η ισχύς του προσδιορίζεται από την απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό σε σύγκριση με τον μέσο όρο πολλών ετών. Όταν η απόκλιση υπερβεί τους 2°C, το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρό.

Παρόμοια περιστατικά είναι σπάνια. Από το 1950 έχουν καταγραφεί λίγα τόσο έντονα επεισόδια, με πιο πρόσφατο εκείνο του 2015–2016. Το ιδιαίτερα ισχυρό Ελ Νίνιο του 1997–1998 είχε σοβαρές συνέπειες, προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τεράστιες οικονομικές απώλειες σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, έρευνα του Dartmouth College εκτίμησε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του επεισοδίου 1997–1998 επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία για χρόνια, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Παγκόσμιες επιπτώσεις στον καιρό και την οικονομία

Η επιστροφή του Ελ Νίνιο συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει ήδη πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις δυσκολίες στις αλυσίδες εφοδιασμού και την άνοδο των τιμών παραγωγής. Επειδή το φαινόμενο κορυφώνεται συνήθως τον χειμώνα, ιδιαίτερα μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, οι συνέπειες αναμένεται να γίνουν πιο αισθητές τους επόμενους μήνες.

El Niño conditions are now present in the tropical Pacific, with an 80 percent probability of developing into a full-blown El Niño event persisting until early 2027, according to the state weather bureau. https://t.co/2V5cE1XBkr | via @onenewsph pic.twitter.com/T5frHEk5mu — The Philippine Star (@PhilippineStar) June 9, 2026

Στις νότιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπονται χαμηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχοπτώσεις, ενώ σε χώρες όπως η Αυστραλία και περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας αυξάνονται οι πιθανότητες ξηρασίας και πυρκαγιών. Παράλληλα, η Ινδία ενδέχεται να αντιμετωπίσει μεταβολές στους μουσώνες, ενώ περιοχές της Νότιας Αμερικής και της Ανατολικής Αφρικής μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με έντονες βροχές και πλημμύρες.

Advertisement

Το φαινόμενο επηρεάζει επίσης τη δραστηριότητα των τροπικών κυκλώνων στον Ατλαντικό, καθώς οι μεταβολές στους ανέμους δυσκολεύουν τη δημιουργία και ενίσχυση τυφώνων. Αυτό δεν αποκλείει, ωστόσο, την εμφάνιση ισχυρών και καταστροφικών καταιγίδων.

Επιπτώσεις στη γεωργία, την αλιεία και την ενέργεια

Ιστορικά, έντονα επεισόδια Ελ Νίνιο έχουν συνδεθεί με μειωμένες αποδόσεις βασικών καλλιεργειών, όπως το ρύζι, το σιτάρι, ο καφές, το κακάο, η ζάχαρη και το φοινικέλαιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές μπορούν να μειώσουν την παραγωγή, οδηγώντας παράλληλα σε αυξήσεις στις διεθνείς τιμές τροφίμων.

Παράλληλα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα επηρεάζονται σημαντικά. Η άνοδος θερμότερων νερών κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής περιορίζει την ανάδυση ψυχρών, πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία υδάτων, επηρεάζοντας αρνητικά τους πληθυσμούς ψαριών και την αλιεία. Στο Περού έχουν ήδη εμφανιστεί προβλήματα στον κλάδο, με προσωρινές διακοπές στην αλιευτική δραστηριότητα.

Advertisement

Πιέσεις ενδέχεται να δεχθεί και ο ενεργειακός τομέας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη, ενώ οι παρατεταμένες ξηρασίες μπορούν να μειώσουν την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η σχέση με την κλιματική αλλαγή

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα και την ένταση των επεισοδίων Ελ Νίνιο. Αν και δεν υπάρχει ακόμη πλήρης επιστημονική συμφωνία για το αν θα εμφανίζεται συχνότερα στο μέλλον, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να εντείνει τις συνέπειές του.

Σε ένα θερμότερο κλίμα, οι ξηρασίες μπορεί να γίνουν πιο ακραίες, ενώ η ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Αν το φετινό Ελ Νίνιο εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο, οι επιπτώσεις του ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τόσο τις αγορές τροφίμων και ενέργειας όσο και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Advertisement