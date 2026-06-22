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Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας επιβεβαίωσε τον σχηματισμό των συνθηκών, εκτιμώντας ότι το φαινόμενο θα ενισχυθεί σημαντικά κατά τον χειμώνα του 2026.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για εκτεταμένες επιπτώσεις, όπως ξηρασία στον δυτικό Ειρηνικό, αυξημένες βροχοπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακραία ζέστη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο μπορεί να εξελιχθεί σε εξαιρετικά ισχυρό, θυμίζοντας ιστορικά επεισόδια μεγάλης έντασης που έχουν καταγραφεί από το 1950.

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Η NASA ανακοίνωσε επίσημα ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο βρίσκεται σε εξέλιξη, βασιζόμενη σε δεδομένα από δορυφορικές παρατηρήσεις στον Ειρηνικό Ωκεανό. Συγκεκριμένα, ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich κατέγραψε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος του ισημερινού. Η NASA αναφέρει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στη διαστολή των θερμών ωκεάνιων υδάτων, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό δείκτη για την αύξηση της θερμοκρασίας του ωκεανού και την εμφάνιση του συγκεκριμένου κλιματικού φαινομένου.

Η NASA επιβεβαιώνει την επίσημη έναρξη του Ελ Νίνιο για το 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν το Ελ Νίνιο έχουν πλέον επισήμως διαμορφωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό και εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026-2027 στο βόρειο ημισφαίριο.

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Η διαστημική υπηρεσία προειδοποίησε επίσης ότι το συγκεκριμένο Ελ Νίνιο θα προκαλέσει «εκτεταμένες επιπτώσεις». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυξημένες βροχοπτώσεις στις νοτιοδυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ξηρασία σε χώρες του δυτικού Ειρηνικού, όπως η Ινδονησία και η Αυστραλία. Παράλληλα, ειδικοί εκτιμούν ότι σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης θα βιώσει ακραία ζέστη.

El Niño was still strengthening in June 2026, with satellite sea-surface-height anomalies and more warm Kelvin waves appearing to approach the eastern Pacific. @NASA https://t.co/LFSaayNtMz June 22, 2026

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Jet Propulsion Laboratory της NASA προέρχονται από καταγραφές του Sentinel-6 στις 8 Ιουνίου.

Ήδη από τις αρχές της άνοιξης, ο δορυφόρος είχε εντοπίσει τεράστιες μάζες θερμού νερού, πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων, να μετακινούνται από τον δυτικό προς τον ανατολικό Ειρηνικό. Τα φαινόμενα αυτά, γνωστά ως κύματα Kelvin, θεωρούνται βασικός προάγγελος του Ελ Νίνιο και σύμφωνα με τη NASA, «εμφανίζονται όταν οι αληγείς άνεμοι στον δυτικό ισημερινό Ειρηνικό εξασθενούν και στη συνέχεια αντιστρέφονται προσωρινά, πνέοντας από τα δυτικά».

«Το θερμό νερό συσσωρεύεται στα ανατολικά, αυξάνοντας το πάχος του θερμού επιφανειακού στρώματος, μειώνοντας το βάθος της θερμοκλινούς ζώνης και καταστέλλοντας την ανάβλυση ψυχρών υδάτων, η οποία συνήθως διατηρεί πιο δροσερά τα νερά κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στην αμερικανική ήπειρο.

Αυτή η συσσώρευση θερμότητας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι ακριβώς αυτό που καταγράφουν οι παρατηρήσεις του ύψους της θαλάσσιας επιφάνειας», ανέφερε η NASA και εξήγησε ότι πρόκειται για μια μέτρηση που υπερβαίνει την απλή καταγραφή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια και δείχνει πόση θερμότητα είναι αποθηκευμένη στα βαθύτερα στρώματα του νερού. «Αυτό είναι σημαντικό, επειδή ένα ρηχό θερμό στρώμα μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη επίδραση στο κλίμα και τις καιρικές συνθήκες, ενώ ένα μεγάλο απόθεμα θερμότητας κάτω από την επιφάνεια μπορεί να διαδραματίσει πολύ πιο καθοριστικό ρόλο».

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Η αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Sentinel-6, δρα Σεβερίν Φουρνιέ, ανέφερε ότι οι συνθήκες που καταγράφηκαν στις 8 Ιουνίου θυμίζουν έντονα εκείνες του 1997, όταν είχε εκδηλωθεί ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο. Όπως σημείωσε, υπάρχουν ενδείξεις ότι το φετινό φαινόμενο μπορεί να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ισχυρό, αν και απαιτούνται επιπλέον παρατηρήσεις.

Τι είναι το Ελ Νίνιο και γιατί προκαλεί ανησυχία – Ο φόβος για ένα «Γκοτζίλα» Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό μοτίβο που συνδέεται με την ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η μεταβολή αυτή επηρεάζει τα ατμοσφαιρικά ρεύματα και μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη για μήνες ή ακόμη και περισσότερο.

A powerful El Nino has officially formed in the Pacific Ocean, with meteorologists warning Thursday that it is poised to reach historic strength and intensify extreme weather events across the globe.



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Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στην κρίσιμη ζώνη παρακολούθησης του κεντρικού Ειρηνικού έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του φαινομένου, ενώ σε τμήματα του ανατολικού Ειρηνικού καταγράφονται θερμοκρασίες σχεδόν 2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Από την άλλη, οι ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα λεγόμενο «Γκοτζίλα» ή «σούπερ Ελ Νίνιο», δηλαδή σε μια εξαιρετικά ισχυρή μορφή του φαινομένου. Η NOAA εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 63% το Ελ Νίνιο να φτάσει σε επίπεδα «πολύ ισχυρής» έντασης την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027.

Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια που έχουν καταγραφεί από το 1950 έως σήμερα. Όπως σημειώνουν μετεωρολόγοι της AccuWeather, τα περισσότερα επεισόδια Ελ Νίνιο ξεκινούν συνήθως το φθινόπωρο, γεγονός που καθιστά τη φετινή εξέλιξη ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Η πρόωρη και έντονη θέρμανση των υδάτων θεω

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