Μάχη με τον χρόνο: Η NASA εκτοξεύει αποστολή για να σώσει διαστημικό τηλεσκόπιο που χάνει ύψος (βίντεο)

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Μια πρωτοποριακή διαστημική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η NASA χρηματοδότησε την εκτόξευση ενός ειδικού διαστημοπλοίου με αποστολή να διασώσει το τηλεσκόπιο Swift, το οποίο κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας της σταδιακής μείωσης της τροχιάς του γύρω από τη Γη. Πρόκειται για μια αποστολή υψηλού ρίσκου, καθώς παρόμοια επιχείρηση δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, σύμφωνα με το BBC.

Το τηλεσκόπιο Swift εκτοξεύθηκε το 2004 και έχει συμβάλει καθοριστικά στη μελέτη μερικών από τα ισχυρότερα φαινόμενα του Σύμπαντος, όπως οι εκρήξεις ακτίνων γάμμα, που προκαλούνται από τον θάνατο γιγάντιων άστρων ή από συγκρούσεις υπέρπυκνων ουράνιων σωμάτων.

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Η σημασία του για την επιστημονική κοινότητα θεωρείται μοναδική, καθώς εξακολουθεί να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του Σύμπαντος.

Η σταδιακή πτώση του τηλεσκοπίου οφείλεται στην αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα, η οποία έχει προκαλέσει διαστολή της ανώτερης ατμόσφαιρας της Γης. Ως αποτέλεσμα, το Swift υφίσταται μεγαλύτερη ατμοσφαιρική αντίσταση, επιβραδύνεται και χάνει συνεχώς ύψος. Από τα περίπου 600 χιλιόμετρα όπου βρισκόταν αρχικά, σήμερα κινείται σε τροχιά περίπου 360 χιλιομέτρων, με τη μεγαλύτερη μείωση να έχει σημειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

The race is on to save a falling orbital telescope! @NASA is attempting a first of its kind space rescue mission to save the Swift Observatory before it falls back to Earth. The plan is to have Katalyst Space’s LINK spacecraft dock with Swift and boost it into a higher orbit.… pic.twitter.com/TDulZ2LwRr — Museum of Science (@museumofscience) June 23, 2026

Τη δύσκολη αποστολή έχει αναλάβει το διαστημόπλοιο LINK, ένα ρομποτικό όχημα με τρεις μηχανικούς βραχίονες, εξοπλισμένο με κάμερες, αισθητήρες και σύστημα αυτόνομης πλοήγησης. Αφού πλησιάσει το Swift, θα επιχειρήσει να το ακινητοποιήσει, να το «αγκαλιάσει» με τους βραχίονές του και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει τους προωθητήρες του, ώστε να το οδηγήσει σταδιακά σε υψηλότερη και σταθερότερη τροχιά.

Nasa launches mission to save falling space telescope https://t.co/9eOnYiDLtf — BBC News (UK) (@BBCNews) July 3, 2026

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς το LINK θα δοκιμάσει όλα τα συστήματά του πριν πλησιάσει τον στόχο. Αν η αποστολή στεφθεί με επιτυχία, θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο για τη διαστημική τεχνολογία και θα ανοίξει τον δρόμο για αντίστοιχες επιχειρήσεις συντήρησης και διάσωσης δορυφόρων και τηλεσκοπίων, με πιθανό επόμενο στόχο ακόμη και το θρυλικό διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.

(Με πληροφορίες από BBC)