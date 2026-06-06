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Στους δρόμους του Νέου Δελχί κατέβηκε σήμερα για πρώτη φορά το νέο πολιτικό κίνημα της Ινδίας με την ονομασία «Cockroach Janta Party», το οποίο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Το κόμμα, που δημιουργήθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες μέσα από τα social media, εμφανίζεται να έχει συγκεντρώσει τεράστια απήχηση, κυρίως ανάμεσα σε νέους και φοιτητές.

Ο ιδρυτής του κινήματος, ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες ως φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, επέστρεψε στην Ινδία για να ηγηθεί της πρώτης μεγάλης αντικυβερνητικής κινητοποίησης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κοντά στο ιστορικό παρατηρητήριο Τζαντάρ Μαντάρ, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και αποκλεισμένους δρόμους στο κέντρο της πρωτεύουσας.

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Το κίνημα έκανε την εμφάνισή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα μέσα Μαΐου και, σύμφωνα με τους διοργανωτές του, έχει ήδη προσελκύσει περίπου 22 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Η ταχεία άνοδός του αποδίδεται κυρίως στη δυσαρέσκεια της νεολαίας για την ανεργία, την κοινωνική ανισότητα και τα περιορισμένα οικονομικά προοπτικά στη χώρα.

Η ίδρυση του κόμματος συνδέεται με αντιδράσεις απέναντι σε δηλώσεις υψηλόβαθμου δικαστικού λειτουργού, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει επικριτές της κυβέρνησης ως «κατσαρίδες» και «παράσιτα». Η ονομασία του κινήματος, όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί του, αποτελεί ειρωνική επαναδιεκδίκηση του χαρακτηρισμού αυτού και μετατροπή του σε πολιτικό σύμβολο.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συγκέντρωσης, οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, με αφορμή σοβαρές καταγγελίες για διαρροή θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις ιατρικών σχολών, οι οποίες ακυρώθηκαν και επαναπρογραμματίστηκαν. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε εκατομμύρια υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Ο Ντίπκε, επιστρέφοντας στη χώρα, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή και ειρηνική διαμαρτυρία, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση έχει ήδη μπλοκάρει τον λογαριασμό του κινήματος σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που οδήγησε σε νομική προσφυγή από πλευράς του κόμματος στο δικαστήριο του Νέου Δελχί.

Παράλληλα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατηγορούν το κίνημα για εξωτερική επιρροή και προσπάθεια αποσταθεροποίησης, αναφέροντας πιθανές διασυνδέσεις με αντι-ινδικά δίκτυα, ισχυρισμοί που απορρίπτονται από τους εκπροσώπους του κόμματος ως πολιτικά υποκινούμενοι.

Η ραγδαία άνοδος του «Cockroach Janta Party» θεωρείται από αναλυτές ένδειξη βαθύτερης κοινωνικής δυσαρέσκειας, σε μια χώρα όπου εκατοντάδες εκατομμύρια νέοι αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και αυξανόμενο κόστος ζωής. Το αν το κίνημα θα εξελιχθεί σε πραγματική πολιτική δύναμη ή θα παραμείνει ένα διαδικτυακό φαινόμενο παραμένει προς το παρόν ανοιχτό ερώτημα.