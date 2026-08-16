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Ο δήμαρχος Σαλαμίνας ανέφερε πληροφορίες για κατεστραμμένες οικίες, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις οικισμών μέσω θαλάσσης και οδικών αξόνων.

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Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται η καταγγελία κατοίκου για το σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φονική φωτιά στη Σαλαμίνα. Ο κάτοικος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Περιστέρια και ανέφερε ότι οι φλόγες ξεκίνησαν από παρακείμενο οικόπεδο στην οδό Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:03, στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων, τραυματίζοντας ακόμη δέκα και καταστρέφοντας σπίτια.

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Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με το αν η πυρκαγιά συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, τόνισε ότι το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων είναι υπαρκτό στο νησί.

Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, και «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε».

Διάσπαρτες εστίες, πάνω από 593 απεγκλωβισμούς δια θαλάσσης

Σημειώνεται ότι διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Και στις δύο πυρκαγιές συνεχίζουν και επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 58 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία, σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

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Όπως έγινε γνωστό, από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες Σαλαμίνας, μέχρι στιγμής, έχουν απεγκλωβιστεί 593 άτομα, σε 3 πλοία που έχουν σπεύσει πλησίον της ακτογραμμής. Η μεταφορά τους έχει πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή 2 πλοίων και ενός ταχυπλόου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτών μέσων του Λιμενικού.

Φονική φωτιά με δύο νεκρούς και καμμένα σπίτια

Δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια Σαλαμίνας επι της οδού Ανδρομάχης όπου πλησίον της ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους πριν προλάβουν να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Το άτυχο ζευγάρι εγκλωβίστηκε στο σπίτι του και δεν μπόρεσε να βγει εγκαίρως. Η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη και καίει χωρίς ενιαίο μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες.

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Εντοπίστηκαν δύο σοροί στα Περιστέρια

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Σε χρονικό διάστημα 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής – Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης προχώρησε στην πρώτη ενημέρωση για την πορεία της φωτιάς.

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«Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

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Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.

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Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

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Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 4 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση»

Η στιγμή που τηλεοπτικό συνεργείο τρέχει να σωθεί από τη φωτιά

Μέσα στις φλόγες βρέθηκε και τηλεοπτικό συνεργείο του OPEN με τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς να τρέχουν για να σωθούν από τη φωτιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η δημοσιογράφος προσπαθεί να έντρομη να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, την ώρα που αντιλαμβάνεται το πόσο κοντά της είναι η πυρκαγιά και αρχίζει να τρέχει για να βρεθεί σε ένα ασφαλέστρεο σημείο.

«Κώστα τρέχα, θα καούμε!» φώναζε η ρεπόρτερ για να ανοίξουν τον βηματισμό τους και να απομακρυνθούν από το σημείο καθώς ο αέρας έφερνε τις φλόγες πάνω τους.

Από το στούντιο κατανοώντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν, έδωσαν στο συνεργείο λίγο χρόνο για να μπορέσουν να βρουν τις ανάσες τους και να ηρεμήσουν.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή – και με τη βοήθεια εθελοντών – μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από τις παραθαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 571 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα ‘Αμεσης Επέμβασης.

🔥 Μεγάλη #πυρκαγιά στην Σαλαμίνα περιοχή περιστέρια σαλαμινας



Βίντεο : Maria Golfinopoulou pic.twitter.com/tlNs9hHjfF — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 16, 2026

Ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Σωτήρης Νάνος, ανακοίνωσε ότι ιδιώτες, σκάφη του Λιμενικού και φέρι μποτ συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες μεταφέρονται με ασφάλεια σε ασφαλή τοποθεσία.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Έχουν καεί σπίτια»

Μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν καεί σπίτια.

Τέσσερις με εγκαύματα και ένας ηλικιωμένος στο Κέντρο Υγείας – Ενισχύονται οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αυτήν την ώρα στη Σαλαμίνα επιχειρούν 6 ασθενοφόρα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Σύνολο έχουν διακομιστεί στο ΚΥ Σαλαμίνας 9 πολίτες με εγκαύματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Πάνω από 200 πυροσβέστες

Στο σημείο οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και συνδράμουν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 58 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συνδράμει στον συντονισμό.

Στις δασικές #πυρκαγιές στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια #Σαλαμίνα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και κινητοποιήθηκαν 146 #πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα, 4 Α/Φ και 6 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Επίσης στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες. Έχουν καταπλεύσει ήδη πλωτά μέσα για να απομακρύνουν ανθρώπους προς ασφαλή σημεία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού

Επειδή οι φωτιές ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Αν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή Περιστέρια όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, θα αξιολογήσουν το βιντεοληπτικό υλικό για να δουν ποια ήταν η πηγή των πύρινων μετώπων.

Κάτοικοι άκουσαν την έκκληση των δύο νεκρών για βοήθεια

Όπως μεταδίδει το MEGA, το άτυχο ζευγάρι στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει το σπίτι, φέρεται να εγκλωβίστηκε στο σημείο από τους καπνούς.

Μάλιστα, κάτοικοι άκουσαν τους ηλικιωμένους να καλούν σε βοήθεια, όμως κανείς εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο για να τους βοηθήσει με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Οι ανακοινώσεις του Βασίλη Κικίλια και του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τις παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Στη Σαλαμίνα, όπου οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρεί από τη θάλασσα με 7 περιπολικά σκάφη για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών.



Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 364 άτομα από τις θαλάσσιες περιοχές… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 16, 2026

Οπως ανέφερε, την ώρα που οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρεί από θαλάσσης με επτά περιπολικά σκάφη, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές που απειλούνται.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ επεσήμανε ότι «είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα», ενώ αναφέρει ότι δύο άτομα χρήζουν νοσηλείας καθώς τα εγκαύματα τους είναι πιο σοβαρά.

«Επικαιροποιημένη αναφορά από Πυρκαγιά Σαλαμίνας. Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού.

Επικαιροποιημένη αναφορά από Πυρκαγιά Σαλαμίνας

Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15–89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 16, 2026

Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες.»

Η συνδρομή του δήμου Σαλαμίνας

«Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει θέσει το Δημαρχείο στη διάθεση των πολιτών που χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης.

Ήδη είναι ανοικτή η Αίθουσα «Μπόγρη», όπου μπορούν να προσέλθουν όσοι το έχουν ανάγκη. Ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα προσέλθουν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμος Σαλαμίνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σαλαμίνα λόγω πυρκαγιάς

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Αισωπού στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια

Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Πυλέως, στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες

Επί της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.

Επί της οδού Δρόμος Πιλοστόμου από το ύψος της οδού Ανδρομάχης στην περιοχή Αμπελάκια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κακή Βίγλα.

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ έχουν διατεθεί στη Σαλαμίνα οι ακόλουθες αστυνομικές δυνάμεις:

2 Αξιωματικοί Τάξης

1 Περιπολικό

2 Αλλαγάρχες

4 Ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

1 Σταθμός Ασφαλείας

1 Επόπτης Ο.Π.Κ.Ε. με 2 Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε.

Δυνάμεις Τροχαίας:

1 Αξιωματικός (Διοικητής)

3 Αξιωματικοί

6 δίκυκλα

3 Περιπολικά Τροχαίας

Μηνύματα 112

Στις 14:55 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Στις 15:05, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Περιστέρια και #Αίας κλαμπ #Σαλαμίνας της περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω του Λεωφόρο Περιστεριών πρός #Αιάντειο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Στις 15:18, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή. Στις 15:22, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

Στις 15:32 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι με κατεύθυνση προς Αιάντιο. Στις 15:35, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κακή Βίγλα προς Αιάντιο.

Μήνυμα ετοιμότητας απεστάλη από το 112 και σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Σελινίων.

Μετά τις 16:15, διαδοχικά μηνύματα από το 112 εκδόθηκαν. Ειδικότερα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη καλούνται να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστεριών προς το Αιάντειο

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in #Kolones #Salamina of the region unit of #Attica, move away via Peristerion Avenue to #Saleri beach



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Σε όλες τις ειδοποιήσεις επισημαίνεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Η περιοχή σήμερα Κυριακή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Δείτε την καταστροφή από ψηλά:

Δείτε φωτογραφίες από την EUROKINISSI:

Φωτογραφίες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού: