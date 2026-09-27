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Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Περάνι της Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 15:15. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 48 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, καθώς για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχει και ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα οχήματα για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drone, το οποίο διαθέτει τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.