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Για την πυρκαγιά στα Περιστέρια, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αμέλειας λόγω ακαθάριστου μπαλκονιού ή βλάβης στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η έρευνα για το δεύτερο μέτωπο στην Κακή Βίγλα επικεντρώνεται σε μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζοντας πιθανή ανθρώπινη αμέλεια ή εμπρησμό από πρόθεση.

Οι πυρκαγιές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον δεκαπέντε κατοικίες και μία επιχείρηση, ενώ ο δήμος έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πληγέντων.

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας επισημαίνει τις δυσκολίες διαχείρισης των αδόμητων οικοπέδων και την πίεση που δέχεται το νησί λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού το καλοκαίρι.

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Τα αίτια των δύο μεγάλων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, αλλά και τον θάνατο δύο ηλικιωμένων στα Περιστέρια, προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με διαφορετικά σενάρια να εξετάζονται για τα δύο μέτωπα. Για τη φωτιά στα Περιστέρια, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας 92χρονος άνδρας και μια 70χρονη γυναίκα, οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν περισσότερο προς το ενδεχόμενο της αμέλειας.

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Στο σημείο όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν μια κατοικία που βρίσκεται κοντά στην εστία. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ένα μπαλκόνι που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν ήταν επαρκώς καθαρισμένο και περιείχε εύφλεκτα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων καρβουνάκια θυμιάματος.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, πάντως, φέρεται να αρνείται ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κατοικία της, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη εστία βρισκόταν στο διπλανό οικόπεδο.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν, την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Για τον λόγο αυτό έχει αποσταλεί σε εργαστήριο τμήμα καλωδίου από κολώνα της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παρουσιάζει ίχνη βλάβης που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την εκδήλωση της φωτιάς.

Περισσότερα ερωτήματα προκαλεί η δεύτερη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην Κακή Βίγλα. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε πρανές στα όρια του οικισμού, το οποίο θεωρείται το σημείο από όπου ξεκίνησε το μέτωπο.

Οι αξιωματικοί του ανακριτικού κλιμακίου εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων, αλλά και διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποια οχήματα κινήθηκαν στους δρόμους κοντά στο σημείο έναρξης και εάν καταγράφηκε κάποια ύποπτη κίνηση πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από πεταμένο τσιγάρο. Ωστόσο, το γεγονός ότι το δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα έχει οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή και το σενάριο του εμπρησμού από πρόθεση.

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Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού στα Περιστέρια. Ο 92χρονος και η 70χρονη βρίσκονταν περίπου 400 μέτρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά και προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σπίτι τους, αναζητώντας διέξοδο προς τη θάλασσα μέσω ενός ρέματος.

Ωστόσο, τα κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση και τα συρματοπλέγματα στην περιοχή, δεν τους επέτρεψαν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Εγκλωβίστηκαν και τελικά δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι το σπίτι τους δεν καταστράφηκε από τη φωτιά και υπέστη μόνο περιορισμένες ζημιές.

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον 15 κατοικίες και μία επιχείρηση καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η πλήρης εικόνα αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια.

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Παράλληλα, στον Δήμο Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων. Συνεργεία του δήμου άρχισαν επίσης να απομακρύνουν απορρίμματα από την είσοδο του οικισμού στα Περιστέρια, καθώς οι κάτοικοι καταγγέλλουν εδώ και καιρό την ύπαρξη σκουπιδιών και ακαθάριστων οικοπέδων που μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, αναγνωρίζει το πρόβλημα και το συνδέει σε μεγάλο βαθμό με την τεράστια αύξηση του πληθυσμού τους θερινούς μήνες. Όπως έχει επισημάνει, ο δήμος χρηματοδοτείται με βάση περίπου 37.000 εγγεγραμμένους κατοίκους, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο πληθυσμός του νησιού ξεπερνά τις 300.000.

Παράλληλα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση με τα αδόμητα οικόπεδα. Η Σαλαμίνα έχει έκταση περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο και τον καθαρισμό τους.

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Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις η έρευνα των αρμόδιων Αρχών, καθώς από τα ευρήματα στα δύο σημεία έναρξης των πυρκαγιών θα κριθεί εάν πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά αμέλειας ή εάν πίσω από κάποιο από τα μέτωπα κρύβεται ανθρώπινη ενέργεια.