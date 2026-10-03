Καρέ από το βίντεο με τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τη Μακεδονία και παράδοση λειψάνου του Τσάρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

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Σαμαράς κατηγόρησε την ελληνική πλευρά για παθητική στάση, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις χειρότερες από τη συμφωνία των Πρεσπών.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε την παράδοση των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία, θεωρώντας την κίνηση υποχώρηση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης.

Τόνισε ότι η επιστροφή μόλις 48 ιερών κειμηλίων από τα χιλιάδες κλεμμένα κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αποτελεί ικανοποιητικό αντάλλαγμα για την Ελλάδα.

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Με μία εξαιρετικά αιχμηρή δήλωση που βιντεοσκοπήθηκε με φόντο τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για δύο ζητήματα εθνικής σημασίας: τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «μακεδονική γλώσσα» και την επιστροφή στη Βουλγαρία των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ.

Ο κ. Σαμαράς υπογραμμίζει ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων». Αναρωτήθηκε επίσης «ποια Ευρώπη εκπροσωπεί» η πρόεδρος της Κομισιόν, ενώ εκτίμησε ότι «τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών», και κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι «παρακολουθούμε βουβοί».

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Στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασης, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η Βουλγαρία υποδέχθηκε «με τις πιο επίσημες τιμές» τα οστά του Σαμουήλ, μετά την τελετή στη Θεσσαλονίκη όπου πριν από μερικές ώρες ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σε τελετή για την παράδοση του λειψάνου στον ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Ο κύριος. Σαμαράς χαρακτηρίζει αυτή την κίνηση προς τους Βουλγάρους ισοδύναμη με το να έρχονταν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τονίζειε ότι ήταν «για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων».

Ο κ. Σαμαράς έθεσε το ερώτημα τι κέρδισε η Ελλάδα σε αντάλλαγμα. Όπως είπε, επιστράφηκαν «μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κειμήλια» που, όπως λέει, αφαίρεσαν οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπενθύμισε παράλληλα ότι, όταν ήταν πρωθυπουργός «είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα».

Η κυβέρνηση «σαλπίζει υποχώρηση με πανηγυρισμούς», καταλήγει και προσθέτει: «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

Κυβερνητικές πηγές: Απάντηση στον κύριο Σαμάρα για τα κειμήλια είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Σε ένα λακωνικό σχόλιο αμέσως μετά την δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, κυβερνητικές πηγές – χωρίς να κατονομάζουν τον Αντώνη Σαμαρά – παραπέμπουν στην ανακοίνωση που εξέδωσε για το ζήτημα της επιστροφής των 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων από την Βουλγαρία στη χώρα μας η Ιερά Σύνοδος.

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Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανακοίνωση του αναφέρει:

“Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα.

Από εκεί και πέρα, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε προειδοποιήσει ότι εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί”.

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Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

“Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φον Ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβοί. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε. 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.”

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