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Ο πολιτικός μηχανισμός του πρώην πρωθυπουργού έχει εγκατασταθεί σε νέα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στενοί του συνεργάτες συντονίζουν τις περιφερειακές δράσεις.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η ανασύσταση μιας λαϊκής Δεξιάς, καθώς ο κ.

Σαμαράς ασκεί έντονη κριτική στην τρέχουσα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες της παράταξης.

Το νέο κόμμα επιδιώκει να προσελκύσει κοινωνικά συντηρητικούς ψηφοφόρους, απευθυνόμενο τόσο σε δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες όσο και σε πολίτες ευρύτερων πολιτικών χώρων με κοινές ιδεολογικές αναφορές.

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Το ερώτημα πλέον δεν φαίνεται να είναι τόσο αν ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, αλλά πότε θα επιλέξει να το ανακοινώσει επισήμως.

Οι προετοιμασίες έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πληροφορίες που φτάνουν από διαφορετικές πλευρές να περιγράφουν έναν πολιτικό μηχανισμό που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Η HuffPost πληροφορείται οτι η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοδελτίων έχει ουσιαστικά «κλειδώσει», με κυρίαρχο χαρακτηριστικό το έντονο νεοδημοκρατικό παρελθόν των προσώπων που προσεγγίζονται.

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Και αυτό έρχεται να προστεθεί σε όσα η HuffPost παρακολουθεί εδώ και μήνες γύρω από τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Ήδη από τις αρχές Ιουνίου γράφαμε ότι οι διεργασίες είχαν περάσει σε προχωρημένο στάδιο, ότι στην Κρήτη, για,παράδειγμα είχαν κλειδώσει συγκεκριμένα ονόματα και ότι ο Αντώνης Σαμαράς έδειχνε με κάθε τρόπο ότι έχει καταλήξει στην απόφαση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. (HuffPost Greece)

Σαλμάς: «Τι φαντάστηκε ο Μητσοτάκης;»

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα έχουν πλέον οι δημόσιες τοποθετήσεις του ανεξάρτητου βουλευτή και διαγραφέντος από τη ΝΔ Μάριου Σαλμά.

«Τι φαντάστηκε ο Μητσοτάκης, επειδή μας διέγραψε θα σταματήσουμε να μαχόμαστε; Δεν βιαζόμαστε», δήλωσε στον ΑΝΤ1, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Προχώρησε μάλιστα ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως αναγνώρισε ως λάθος του το γεγονός ότι στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ηγεσία της ΝΔ και τον είχε υπουργό στην κυβέρνησή του.

Ο Σαλμάς δεν είναι τυχαίο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Υπήρξε υπουργός σε κυβερνήσεις Καραμανλή και Σαμαρά, ενώ είχε συμμετάσχει και στην Πολιτική Άνοιξη. Νεότερα δημοσιεύματα τον εμφανίζουν να κατευθύνεται προς υποψηφιότητα στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας.

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Τα «καταγάλανα» ψηφοδέλτια

Η εικόνα που σχηματίζεται έχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό: ο Σαμαράς δεν φαίνεται να αναζητεί απλώς γνωστά ονόματα. Αναζητεί ανθρώπους με συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό DNA.

Στα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημερινό ρεπορτάζ περιλαμβάνονται οι πρώην υπουργοί και βουλευτές Αργύρης Ντινόπουλος, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Κώστας Τζαβάρας, ο Θανάσης Σκορδάς, αλλά και ο Κώστας Μαρκόπουλος.

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Ως σχεδόν «κλειδωμένες» παρουσιάζονται επίσης οι υποψηφιότητες του Στέργιου Γιαννάκη στην Πρέβεζα και του Ζήση Τζηκαλάγια στην Καστοριά. Αναφέρονται ακόμη ο πρώην ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας, ο Δημήτρης Πανοζάχος στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Φορτσάκης και η Σοφία Νικολάου στην Α΄ Αθηνών και η Φεβρωνία Πατριανάκου στη Λακωνία. (NewsIT)

Στην Ηλεία εμφανίζεται ενεργός ο Κώστας Τζαβάρας, ενώ οι πληροφορίες τον θέλουν να προορίζεται για το Επικρατείας. Στη Βόρεια Ελλάδα τις επαφές συντονίζει ένας παλιός και στενός συνεργάτης του Σαμαρά, ο Άκης Γεροντόπουλος.

Επαφές φέρονται επίσης να έχουν γίνει με πρόσωπα της «Πρωτοβουλίας των 91», μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Μάζης, Γιώργος Αϋφαντής και Μελέτης Μελετόπουλος.

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Η επιστροφή στη «λαϊκή ψυχή» της Δεξιάς

Εδώ βρίσκεται ίσως η ουσία του εγχειρήματος.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ήδη περιγράψει δημοσίως το πολιτικό χάσμα που θεωρεί ότι τον χωρίζει από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Τον περασμένο Φεβρουάριο μίλησε για τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης που, κατά την άποψή του, έχει χαθεί και για «ρήξη των νεοδημοκρατών με το κόμμα». (HuffPost Greece)

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Η φιλοδοξία του νέου εγχειρήματος φαίνεται να είναι ακριβώς αυτή: η ανασύσταση μιας λαϊκής Δεξιάς, πατριωτικής, αλλά και κοινωνικά συντηρητικής Κεντροδεξιάς, όπως πιστεύουν οι άνθρωποι του σαμαρικού χώρου ότι διαμορφώθηκε ιστορικά από τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

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Στον πυρήνα της κριτικής βρίσκεται η άποψη ότι η σημερινή ΝΔ έχει απομακρυνθεί από αυτή την πολιτική ταυτότητα και έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα πολύ περισσότερο προσωποκεντρικό γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που το έχει κάνει «μαγαζάκι» του, με σημαντική ενσωμάτωση και στελεχών που προέρχονται από το Σημιτικό ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος ο Σαμαράς έχει χρησιμοποιήσει εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για τη σημερινή ηγεσία, φτάνοντας να χαρακτηρίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «ηγεμόνα» και υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή φυσιογνωμία της. (HuffPost Greece)

Οι παλιοί συνεργάτες ξανά γύρω από τον Σαμαρά

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Παράλληλα με τα ψηφοδέλτια συγκροτείται και ο στενός μηχανισμός γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό.

Εκεί βρίσκονται άνθρωποι που έχουν περάσει μαζί του από όλες σχεδόν τις μεγάλες πολιτικές μάχες. Ο Κώστας Μπούρας, επί χρόνια εξ απορρήτων συνεργάτης του, έχει κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού. Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους στενότερους ιδεολογικούς και στρατηγικούς συνεργάτες του ήδη από τα χρόνια του Μαξίμου, παραμένει στον στενό πυρήνα.

Ιδιαίτερος είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου Νίκου Τσούτσια, ενός ανθρώπου με μακρά εμπειρία στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό και έχει αναλάβει τη μιντιακή εκπροσώπηση.

Είναι, δηλαδή, μια ομάδα που σε σημαντικό βαθμό γνωρίζεται από παλιά και ξέρει πώς στήνεται ένας πολιτικός μηχανισμός από το μηδέν.

Το νέο «στρατηγείο» στη Σόλωνος και Ιπποκράτους

Υπάρχει πλέον και το χωροταξικό στοιχείο που ενισχύει την εικόνα της τελικής προετοιμασίας.

Στη συμβολή Σόλωνος και Ιπποκράτους, πάνω από τις εκδόσεις Λιβάνη, η ομάδα Σαμαρά έχει, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μισθώσει τους δύο επάνω ορόφους του κτιρίου και έχουν ήδη αρχίσει εργασίες διαμόρφωσης. Ως ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης αναφέρεται η 15η Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για κτίριο με πολιτική ιστορία. Εκεί είχε το προσωπικό του γραφείο ο Αντώνης Λιβάνης, επί δεκαετίες στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ στον ίδιο χώρο είχαν στεγαστεί και πολιτικά γραφεία του Κωστή Στεφανόπουλου.

Και μόνο το γεγονός ότι ένα νέο πολιτικό «στρατηγείο» εξοπλίζεται λίγους μήνες πριν από τις εκλογές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε την άνοιξη του 2027 δύσκολα μπορεί πλέον να θεωρηθεί μια απλή μετακόμιση γραφείων.

Το άνοιγμα και σε συντηρητικούς ψηφοφόρους πέρα από τη ΝΔ

Το πολιτικό στοίχημα του Αντώνη Σαμαρά, πάντως, δεν σταματά στα στενά όρια της σημερινής ή της παλιάς Νέας Δημοκρατίας.

Στην εμφάνισή του στην Κρήτη τον Ιούνιο είχε περιγράψει ο ίδιος μια «άλλη Ελλάδα», στην οποία συμπεριέλαβε όχι μόνο κεντροδεξιούς αλλά «πατριώτες και δημοκράτες όλων των πολιτικών χώρων». (HuffPost Greece)

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και μία δεξαμενή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι κοινωνικά συντηρητικοί ψηφοφόροι που παραδοσιακά δεν ανήκαν στη ΝΔ, ακόμη και πολίτες που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά μπορεί να βρουν κοινό έδαφος με τον Σαμαρά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ελληνοτουρκικών, μεταναστευτικού, οικογένειας και στη σύγκρουση γύρω από αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «woke ατζέντα».

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από τον Ιούνιο η HuffPost σημείωνε πως το πιθανό κόμμα Σαμαρά δεν απευθύνεται σε ένα ασαφές εκλογικό ακροατήριο αλλά σε ψηφοφόρους με συντηρητικές και πατριωτικές αναφορές, σε πολίτες που θεωρούν ότι η σημερινή ΝΔ έχει κινηθεί υπερβολικά προς το Κέντρο, αλλά και σε ψηφοφόρους που έχουν καταφύγει σε κόμματα δεξιότερα της ΝΔ ή στην αποχή. (HuffPost Greece)

Η επόμενη κίνηση είναι του Σαμαρά

Ο ίδιος εξακολουθεί να κρατά στα χέρια του το σημαντικότερο χαρτί: τον χρόνο της επίσημης ανακοίνωσης.

Τα ψηφοδέλτια οργανώνονται. Οι περιφερειακοί πυρήνες στήνονται. Παλιά στελέχη της ΝΔ επανενεργοποιούνται. Οι στενοί συνεργάτες βρίσκονται στις θέσεις τους. Τα νέα γραφεία ετοιμάζονται.

Και ο Μάριος Σαλμάς βγήκε πλέον δημοσίως για να στείλει ένα μήνυμα που δύσκολα παρερμηνεύεται:

«Επειδή μας διέγραψε θα σταματήσουμε να μαχόμαστε;»

Όλα δείχνουν ότι η πολιτική απάντηση σε αυτό το ερώτημα ετοιμάζεται να δοθεί στην κάλπη.