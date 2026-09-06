Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους και εφαρμόζουν αυστηρότερες κυρώσεις για την παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης από τους οδηγούς.

Η ΛΕΑ προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης και η κατάχρησή της κατά τη διάρκεια κυκλοφοριακής συμφόρησης εμποδίζει τη διέλευση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης, με τις ποινές να κλιμακώνονται σημαντικά σε περιπτώσεις υποτροπής των οδηγών.

Η διατήρηση της λωρίδας ελεύθερης κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη πρόσβαση των οχημάτων άμεσης ανάγκης σε περιστατικά όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός.

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Η οδική ασφάλεια αποτελεί διαρκή ζητούμενο στους ελληνικούς δρόμους, με τις αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για μια σειρά από επικίνδυνες συμπεριφορές.

Στόχος είναι να περιοριστούν πρακτικές που, ακόμη και αν φαίνονται σε κάποιους οδηγούς ως ένας εύκολος τρόπος για να κερδίσουν χρόνο, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

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Μία από αυτές τις παραβάσεις αφορά έναν χώρο που πολλοί οδηγοί γνωρίζουν, αλλά σε συνθήκες αυξημένης κίνησης δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν παράνομα, προκειμένου να αποφύγουν την ουρά των οχημάτων.

Πρόκειται για τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), η οποία δεν αποτελεί μια επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας. Ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται για την άμεση κίνηση οχημάτων ανάγκης και άλλες χρήσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η παράνομη χρήση της ΛΕΑ συναντάται συχνά σε περιόδους έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης, όταν ορισμένοι οδηγοί επιλέγουν να κινηθούν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου προκειμένου να προσπεράσουν τα ακινητοποιημένα ή βραδυκίνητα οχήματα.

Η πρακτική αυτή, όμως, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα ή άλλο όχημα άμεσης ανάγκης που χρειάζεται να περάσει γρήγορα από το συγκεκριμένο σημείο. Για αυτό και η ΛΕΑ πρέπει να παραμένει ελεύθερη.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις για τη χρήση της ΛΕΑ από οδηγούς που δεν έχουν δικαίωμα να κινούνται σε αυτή. Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, ενώ παράλληλα εντάσσεται και στην κατηγορία Σ, που αφορά αντικοινωνική οδική συμπεριφορά.

Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ λόγω της ένταξής της στην κατηγορία Σ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

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Οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες σε περίπτωση υποτροπής. Εάν ο ίδιος οδηγός επαναλάβει την παράβαση, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Σε περίπτωση τρίτης παράβασης μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση της άδειας οδήγησης μπορεί να φτάσει τον έναν χρόνο.

Γιατί η ΛΕΑ πρέπει να παραμένει ελεύθερη

Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης έχει δημιουργηθεί ακριβώς για τις περιπτώσεις στις οποίες ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος. Ένα ασθενοφόρο που μεταφέρει ασθενή, ένα πυροσβεστικό όχημα που κατευθύνεται σε πυρκαγιά ή ένα περιπολικό που σπεύδει σε περιστατικό πρέπει να μπορεί να κινηθεί χωρίς να συναντήσει μπροστά του μια σειρά από ΙΧ.

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Γι’ αυτό και η χρήση της ΛΕΑ για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης δεν αποτελεί απλώς μια παράβαση που μπορεί να επιφέρει πρόστιμο. Μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό όπου κάθε λεπτό έχει σημασία.

Η αυξημένη κίνηση ή ένα μποτιλιάρισμα, επομένως, δεν αποτελούν λόγο για να χρησιμοποιήσει κάποιος τη συγκεκριμένη λωρίδα. Η ΛΕΑ πρέπει να παραμένει ελεύθερη ακριβώς για τη στιγμή που θα χρειαστεί περισσότερο.

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