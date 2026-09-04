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Η ηθοποιός απομακρύνθηκε από το κόκκινο χαλί από άνδρες της ασφάλειας την ώρα που πόζαρε για τους φωτογράφους στην πρεμιέρα της ταινίας Ink.

Το οπτικό υλικό από τη στιγμή της αποχώρησής της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι θεατές επέκριναν τον τρόπο μεταχείρισης της ηθοποιού, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για την τήρηση του αυστηρού πρωτοκόλλου χρονικών περιορισμών.

Το περιστατικό παραμένει αντικείμενο διαλόγου σχετικά με το αν η απομάκρυνση οφειλόταν σε έλλειψη οργάνωσης ή σε τυπική διαδικασία.

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Συζητήσεις προκάλεσε η παρουσία της Νίνα Ντόμπρεβ στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Βενετίας, μετά από βίντεο που κατέγραψαν μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί. Η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» φαίνεται να απομακρύνεται από άνδρες της ασφάλειας την ώρα που πόζαρε μπροστά στους φωτογράφους.

Η Νίνα Ντόμπρεβ βρέθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της ταινίας «Ink», επιλέγοντας για την εμφάνισή της μια εντυπωσιακή στράπλες δημιουργία του Armani Privé. Το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με παγιέτες, ενώ δύο υφάσματα στα πλαϊνά του κινούνταν και ανέμιζαν καθώς η ηθοποιός περπατούσε.

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Η αμηχανία, ωστόσο, ήρθε όταν η ηθοποιός στάθηκε στο κόκκινο χαλί για να φωτογραφηθεί. Ενώ οι φωτογράφοι φώναζαν το όνομά της, ένας άνδρας με σκούρο κοστούμι την πλησίασε και σήκωσε το χέρι του, κάνοντας μια κίνηση που, όπως φάνηκε, της έδειχνε να συνεχίσει την πορεία της. Παράλληλα, της είπε κάτι που δεν ακούστηκε καθαρά.

Nina Dobrev rushed off the Venice red carpet early. She looks confused and can’t believe it. https://t.co/8gxhiQM5p7 pic.twitter.com/8P6sppJCVt September 4, 2026

Η Ντόμπρεβ έδειξε να μην αντιλαμβάνεται αμέσως τι συνέβαινε και εμφανίστηκε ενοχλημένη από την παρέμβαση. Μια γυναίκα που βρισκόταν εκτός πλάνου φάνηκε στη συνέχεια να παρεμβαίνει, δίνοντάς της τη δυνατότητα να παραμείνει για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα μπροστά στις κάμερες.

Λίγο αργότερα, όμως, ένας δεύτερος άνδρας με κοστούμι πλησίασε την ηθοποιό και την οδήγησε μακριά από το κόκκινο χαλί. Η Ντόμπρεβ αποχώρησε εμφανώς έκπληκτη, χαμογελώντας αμήχανα και σηκώνοντας το χέρι της προς το πλήθος.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες και τα σχετικά βίντεο άρχισαν σύντομα να διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος σχολίων και διαφορετικές αντιδράσεις.

Στο X, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την ενόχλησή τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως φάνηκε, αντιμετωπίστηκε η ηθοποιός. «Είναι τρελός αυτός ο τύπος; Καημένη Νίνα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος διερωτήθηκε: «Γιατί έδιωξαν έτσι τη Νίνα Ντόμπρεβ από το κόκκινο χαλί της Βενετίας;».

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Άλλος σχολίασε: «Αν ήμουν η Νίνα Ντόμπρεβ και με έδιωχναν από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, θα είχα εξαφανιστεί από την απόλυτη αμηχανία». Σε διαφορετικό σχόλιο τέθηκε το ερώτημα αν η ηθοποιός είχε παραμείνει για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στο σημείο ή αν επρόκειτο απλώς για ζήτημα έλλειψης οργάνωσης: «Έμεινε για πολλή ώρα ή ήταν θέμα έλλειψης οργάνωσης; Όπως και να έχει, ήταν αμήχανο».

Δεν έλειψαν, πάντως, και όσοι υπερασπίστηκαν την πλευρά της ασφάλειας, δίνοντας διαφορετική διάσταση σε όσα συνέβησαν. «Δεν την έδιωξαν. Απλώς δεν είχε πολύ χρόνο για να ποζάρει, οπότε ο άντρας της ασφάλειας της ζήτησε να συνεχίσει να προχωρά και εκείνη έκανε αυτή την έκφραση σαν να μην καταλάβαινε», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Έτσι, το σύντομο στιγμιότυπο από το κόκκινο χαλί μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε viral θέμα, με τους χρήστες των social media να διαφωνούν για το αν επρόκειτο για μια άκομψη απομάκρυνση ή απλώς για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και του περιορισμένου χρόνου που έχουν οι καλεσμένοι για τις φωτογραφίες.

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