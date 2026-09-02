Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Λάσπα θα βρίσκονται στη βραδινή ζώνη του OPEN.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δημοσιογράφος Νίκος Στραβελάκης συμφώνησε με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο να επιστρέψει στα τηλεοπτικά του καθήκοντα στο OPEN την ερχόμενη Παρασκευή.

Η συνεργασία του με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου συνεχίζεται παρά την πρόσφατη ένταση που προέκυψε μεταξύ των δύο παρουσιαστών κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος προετοιμάζεται για την εβδομαδιαία εκπομπή του, ενώ η Ναταλί Βέλτση εντάσσεται στη νέα ομάδα της εκπομπής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού εμπλουτίζεται με τις πρεμιέρες της Κατερίνας Λάσπα και της Ιωάννας Μαλέσκου, η οποία θα παρουσιάσει μια εκπομπή ενημερωτικού χαρακτήρα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναμένει τις τελικές αποφάσεις του σταθμού σχετικά με την προβολή της δικής του εβδομαδιαίας βραδινής εκπομπής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης το ραντεβού του Νίκου Στραβελάκη με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο στις εγκαταστάσεις του OPEN. Ο 60χρονος δημοσιογράφος συμφώνησε να επιστρέψει στα τηλεοπτικά του καθήκοντα την Παρασκευή δίπλα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου, καθώς ζήτησε να μην εμφανιστεί για προσωπικούς λόγους ούτε στην εκπομπή της Πέμπτης.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο διευθυντής ενημέρωσης του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Σύμφωνα με νέες διαρροές από το κανάλι της Παιανίας, η κρίση στη σχέση των δυο συμπαρουσιαστών ξεκίνησε την Κυριακή, και όχι τη Δευτέρα, όταν οι δυο τους ήρθαν σε τηλεφωνική αντιπαράθεση σε group call με συνεργάτες τους. Ακόμα και με τη σημερινή ανακωχή πάντως, αρκετοί μέσα στο OPEN θεωρούν ότι αυτή η συνεργασία είναι αρκετά εύθραστη για να αντέξει τους κλυδωνισμούς της καθημερινότητας, αλλά τόσο ο Νίκος Στραβελάκης όσο και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είναι δύο επαγγελματίες που (οφείλουν να) θέλουν το καλύτερο για την εκπομπή τους.

Advertisement

Advertisement

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος εθεάθη επίσης σήμερα στις εγκαταστάσεις του OPEN. Στη θέση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου θα βρίσκεται φέτος η γνωστή ψυχολόγος Ναταλί Βέλτση, η οποια εμφανιζόταν συχνά στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού. Στη θέση του παραμένει ο Τάσος Ντούγκας όχι όμως και Σταύρος Μπαλάσκας.

Η Ναταλί Βέλτση με τη Μαρία Μπακοδήμου, η οποία αντικαστάθηκε φέτος στο OPEN από τον Τάσο Δούση.

Η εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου θα προβάλλεται φέτος μία φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Πέμπτη, αφού το σλοτ της Τετάρτης περνάει πλέον στην εκπομπή «Από θαύμα» της Κατερίνας Λάσπα που έχει επιστρέψει δυναμικά στη δουλειά και κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου. Το OPEN φιλοδοξεί ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος να ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα, ενώ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται, το φετινό εγχείρημα της Μαλέσκου δεν θα θυμίζει τις προηγούμενες δουλειές της, αφού η εκπομπή θα ακολουθεί περισσότερο στα χνάρια του Νίκου Μάνεση χωρίς lifestyle και τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Όσο για τον άνθρωπο που την είχε φέρει στο κανάλι την περσινή χρονιά, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη, αναμένει τις οριστικές αποφάσεις του σταθμού για τη δική του βραδινή εβδομαδιαία εκπομπή- όλα δείχνουν ότι θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή.