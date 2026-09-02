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Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλώρινας.

Στις 9.15μμ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Η πυροσβεστική υπηρεσία ενίσχυσε τις δυνάμεις στο σημείο και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Νωρίτερα επιχείρησαν και δύο αεροσκάφη.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης στους κατοίκους της περιοχής Κρυσταλλοπηγή, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, λόγω δασικής πυρκαγιάς.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.