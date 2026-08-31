Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κράτος ξεκινά ηλεκτρονικούς ελέγχους για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν υποβληθεί εγκαίρως σε τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους τετρακοσίων ευρώ στους παραβάτες.

Τα αρμόδια συστήματα συγκρίνουν τις ημερομηνίες των ελέγχων με τα δεδομένα των βάσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντοπίζοντας μαζικά όσους δεν συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Ο τεχνικός έλεγχος εξετάζει κρίσιμα συστήματα του οχήματος για την οδική ασφάλεια, ενώ σε περιπτώσεις επικίνδυνων ελλείψεων απαγορεύεται η κυκλοφορία του αυτοκινήτου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία στοχεύει στην καταπολέμηση του φαινομένου της μη έγκαιρης προσέλευσης των ιδιοκτητών στα ΚΤΕΟ, καθιστώντας τον έλεγχο υποχρεωτικό και όχι πλέον εξαρτώμενο από τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους.

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Το ηλεκτρονικό «μάτι» του κράτους στρέφεται πλέον και στα ΚΤΕΟ. Μετά τις διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, έρχεται νέος έλεγχος για αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από περιοδικό τεχνικό έλεγχο, με το πρόστιμο να φθάνει τα 400 ευρώ.

Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τα συστήματα θα συγκρίνουν την ημερομηνία κατά την οποία κάθε όχημα έπρεπε να περάσει ΚΤΕΟ με το τελευταίο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που βρίσκεται καταχωρισμένο στις βάσεις δεδομένων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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Πόσα αυτοκίνητα περνούν από ΚΤΕΟ

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος της διαδικασίας. Το 2017 είχαν πραγματοποιηθεί 2.351.143 τεχνικοί έλεγχοι μόνο σε οχήματα ελαφρού τύπου. Για το 2022 έχουν δημοσιευθεί στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου 1,8 εκατ. οχήματα πέρασαν από ΚΤΕΟ, ενώ υπολογιζόταν ότι, με βάση το μέγεθος του στόλου και την περιοδικότητα των ελέγχων, θα έπρεπε να ελέγχονται περίπου 2,5 εκατ. ετησίως. (carcontrol.gr)

Αυτή ακριβώς η απόσταση μεταξύ όσων πρέπει να ελέγχονται και όσων εμφανίζονται τελικά στα ΚΤΕΟ είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Τι κοιτάζουν στο αυτοκίνητο

Το ΚΤΕΟ δεν είναι ένας απλός έλεγχος καυσαερίων. Εξετάζεται ένα μεγάλο μέρος των συστημάτων που συνδέονται με την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων ελέγχονται φρένα και αποτελεσματικότητα πέδησης, σύστημα διεύθυνσης, τιμόνι, άξονες, τροχοί, ελαστικά, αναρτήσεις, φώτα και ηλεκτρικός εξοπλισμός, πλαίσιο και αμάξωμα, ζώνες ασφαλείας, καθρέφτες, υαλοπίνακες και υαλοκαθαριστήρες, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι για καυσαέρια και εκπομπές ρύπων.

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Οι ελλείψεις ταξινομούνται σε δευτερεύουσες, σοβαρές και επικίνδυνες. Στην τελευταία περίπτωση το πρόβλημα θεωρείται τέτοιο ώστε να δικαιολογεί ακόμη και απαγόρευση χρήσης του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο. (kea.gr)

«Κόβονται» αυτοκίνητα στην Ελλάδα;

Ναι. Υπάρχουν στοιχεία, αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή επειδή δεν εντοπίζεται μία αντίστοιχα αναλυτική, επικαιροποιημένη δημόσια βάση για το 2025-2026.

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Στα στοιχεία του 2017, από 2.351.143 ελέγχους ελαφρών οχημάτων, περίπου 121.500 οχήματα, δηλαδή 5,2%, παρουσίασαν σοβαρές ελλείψεις, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είχαν είτε δευτερεύουσες ελλείψεις είτε κανένα πρόβλημα. (carcontrol.gr)

Για το 2022 έχουν δημοσιευθεί στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 76.599 οχήματα παρουσίασαν σοβαρές ελλείψεις, 702.889 δευτερεύουσες και 27 επικίνδυνες. Το ποσοστό των οχημάτων με σοβαρές ελλείψεις ήταν περίπου 4,18% όσων προσήλθαν για έλεγχο και αυτά έπρεπε να επανελεγχθούν. (carandmotor.gr)

Άρα το ελληνικό παράδοξο δεν είναι μόνο πόσα αυτοκίνητα «κόβονται», αλλά και πόσα δεν εμφανίζονται εγκαίρως για να ελεγχθούν.

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Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη

Το ΚΤΕΟ δεν αποτελεί ελληνική ιδιομορφία. Η περιοδική εξέταση της τεχνικής καταλληλότητας των οχημάτων προβλέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Οδηγία 2014/45/ΕΕ, με κάθε κράτος να οργανώνει το δικό του σύστημα ελέγχων. (road-safety.transport.ec.europa.eu)

Και σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά απόρριψης είναι εντυπωσιακά υψηλότερα από τα παλαιότερα ελληνικά στοιχεία.

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Στη Γαλλία, για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκαν το 2025 περίπου 27,6 εκατομμύρια τεχνικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι ελαφρών οχημάτων. Το ποσοστό που οδηγήθηκε σε επανέλεγχο ήταν 19,3%, με 18,58% να παρουσιάζει τουλάχιστον μία σοβαρή και 0,72% τουλάχιστον μία κρίσιμη έλλειψη. (ecologie.gouv.fr)

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Στη Γερμανία, τα στοιχεία του TÜV δείχνουν επίσης υψηλά ποσοστά σοβαρών τεχνικών προβλημάτων. Στα επαγγελματικά οχήματα, ο TÜV Report 2025 κατέγραψε σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις στο 20,4% των ελέγχων, με συχνότερα προβλήματα στον φωτισμό, διαρροές λαδιού και αναρτήσεις. (welt.de)

Στη Βρετανία, το αντίστοιχο σύστημα είναι το γνωστό MOT, με την κυβέρνηση να δημοσιεύει μάλιστα αναλυτικά και τακτικά στατιστικά τόσο για τον αριθμό των ελέγχων όσο και για τα ποσοστά αποτυχίας ανά κατηγορία βλάβης. (gov.uk)

Τώρα το ΚΤΕΟ μπαίνει στο ψηφιακό «ραντάρ»

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Η μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα είναι ότι πλέον ο έλεγχος δεν εξαρτάται από το εάν ένα αυτοκίνητο θα σταματήσει τυχαία σε κάποιο μπλόκο.

Η ηλεκτρονική διασταύρωση μπορεί να εντοπίσει μαζικά τα οχήματα για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία του ΚΤΕΟ. Για όσα είχαν περάσει επιτυχώς ή είχαν μόνο δευτερεύουσες ελλείψεις, εξετάζεται εάν έχει παρέλθει η επόμενη προβλεπόμενη ημερομηνία κατά περισσότερο από μία εβδομάδα. Για όσα είχαν σοβαρές ελλείψεις ελέγχεται εάν έγινε ο υποχρεωτικός επανέλεγχος, ενώ για τις επικίνδυνες ελλείψεις ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάστασή τους.

Το μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες είναι επομένως σαφές: το ξεχασμένο ΚΤΕΟ παύει πλέον να είναι τόσο εύκολο να περάσει απαρατήρητο.