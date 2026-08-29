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Έναν χρόνο -και κάτι- μετά τη μεταγραφή του από τον ALPHA, o Νίκος Μισίρης βρίσκεται πλέον εκτός ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, o γνωστός δημοσιογράφος, που συνεργάστηκε την τελευταία σεζόν με την Κατερίνα Καραβάτου και την Ελένη Τσολάκη, ενημερώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι δεν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν στον σταθμό.

Έτσι λοιπόν διαψεύδονται και οι φήμες που ανέφεραν ότι ο Νίκος Μισίρης θα αξιοποιηθεί τη νέα σεζόν στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Σε αντίθεση με τον πρώτο, η Γιώτα Κηπουρού παραμένει στο δυναμικό τον ΑΝΤ1, έχοντας περάσει πλέον στο τμήμα ενημέρωσης όπου τις τελικές αποφάσεις παίρνει ο Βασίλης Παπαδρόσος.

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Νίκος Μισίρης: Δέχτηκε τελικά πρόταση για το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα;

Καθώς το περιβάλλον του Γιώργου Λιάγκα διαψεύδει ότι είχε γίνει προσέγγιση στον έμπειρο δημοσιογράφο, άλλες πηγές αναφέρουν πως ούτε ο Νίκος Μισίρης θα δεχόταν να βρεθεί στο «Πρωινό», ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζητήσεις για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Εκτός ΑΝΤ1 βρίσκεται πλέον και η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες επαφές με άλλον σταθμό, και ο Λευτέρης Κουμαντάκης αλλά και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Όσο για τη Φαίη Σκορδά, αναμένει ακόμα τις αποφάσεις του σταθμού για τη μεσημεριανή- όπως όλα δείχνουν- εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ενώ δεν είναι λίγοι οι δημοσιογράφοι που έχουν ήδη αυτοπροταθεί τόσο στο κανάλι όσο και στην ίδια για να δουλέψουν μαζί της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.