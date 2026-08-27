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Με σθεναρό τρόπο υπερασπίζεται η Ρένα Δούρου την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για την θέση αντιπροέδρου της Βουλής. «Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά» απάντησε χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες όταν της τέθηκε το ερώτημα σε «πηγαδάκι» στο περιστύλιο της Βουλής.

Η Ρένα Δούρου σχολίασε μάλιστα πως «εγώ είμαι Αρβανίτισσα», θέλοντας να δείξει πως η Κουμουνδούρου θα στηρίξει και θα επιμείνει μέχρι τέλους στην απόφαση της για την Έλενα Ακρίτα και την αντιπροεδρία της Βουλής.

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Παρά, πάντως, την απόφαση της ΝΔ να μην στηρίξει τη βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, απόφαση η οποία καθιστά την εκλογή της εξαιρετικά δύσκολη, η Έλενα Ακρίτα αναμένεται να στηριχθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται, κατά πληροφορίες, να την υπερψηφίσει καθώς στελέχη του σχολίαζαν πως δεν προτίθενται να μπουν σε διαδικασία face control στα πρόσωπα, ενώ υπέρ της Έλενας Ακρίτας έχει ταχθεί και η Πλεύση Ελευθερίας και κατά πληροφορίες αναμένεται να λάβει την στήριξη και άλλων κομμάτων όπως του ΚΚΕ όπως και της Ελληνικής Λύσης.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής νωρίτερα, η ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της προσεχούς Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής.