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Το κυβερνών κόμμα διευκρίνισε ότι η άρνηση αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο της βουλευτού και όχι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ από το οποίο προέρχεται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για καθεστωτική λογική και απέχθεια προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστήριξε ότι η στάση της κυβέρνησης αναγνωρίζει έμμεσα το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο που επιτελούν οι βουλευτές του κόμματος.

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Για «καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, ομολογώντας την απέχθειά τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική, την εναλλακτική πολιτική πρόταση» κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις πηγές του κυβερνώντος κόμματος που εξέπεμπαν νωρίτερα πως η ΝΔ δεν θα ψηφίσει την βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα για την θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Οι ίδιοι κύκλοι σημείωναν πως αυτή η αρνητική στάση της ΝΔ δεν έχει να κάνει με το κόμμα από το οποίο προέρχεται η Έλενα Ακρίτα αλλά σχετίζεται με το ίδιο το πρόσωπό της και τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, περνώντας στην αντεπίθεση, σημειώνει στην ανακοίνωση του πως «ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τους Βουλευτές της ΝΔ, που μέσω διαρροών και κύκλων, αναγνωρίζουν το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενοι ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο».

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Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τους Βουλευτές της ΝΔ, που μέσω διαρροών και κύκλων, αναγνωρίζουν το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενοι ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.

Όπως χαρακτηριστικά λένε οι «κύκλοι» δεν θα υπερψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, γιατί η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ασκήσει “σφοδρή κριτική” στην κυβέρνηση και τη ΝΔ.

Η κατηγορία μάλιστα αυτή «δεν αφορά ένα πρόσωπο ή ένα κόμμα» στην καθεστωτική λογική που προσπαθεί να επιβάλλει η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, ομολογώντας την απέχθειά τους στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική, την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Ομολογούν εν τέλει την απέχθειά τους προς τη δημοκρατική μας λειτουργία.

Για την Κυβέρνηση, στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο δεν χωρούν Βουλεύτριες και Βουλευτές με ήθος και συνέπεια στον ρόλο τους. Δεν χωρά κριτική στην καταστροφική και αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν, δεν χωρά αντίλογος στην ακρίβεια, τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, την κατάρρευση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, στον περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στο ξεπούλημα, τα σκάνδαλα και τον αυταρχισμό.

Άλλος ένας λόγος για να πέσουν τίτλοι τέλους σε αυτή τη διακυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από αλλεργία στην κριτική και τη Δημοκρατία, από αντιθεσμικότητα, σήψη και διαφθορά.

Και πάλι ευχαριστούμε που αποκαλύπτετε το πραγματικό σας πρόσωπο…».