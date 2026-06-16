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Το ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών, πυροδοτώντας δημόσιο διάλογο και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το θέμα επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα μετά από δημόσιες τοποθετήσεις με πρόσωπα από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο να εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για το αν ο Γιωτόπουλος πρέπει να αποφυλακιστεί ή να εκτίσει πλήρως την ποινή του.

Η ανάρτηση της Ακρίτα για το Γιωτόπουλο

Η Έλενα Ακρίτα μέσα από ανάρτηση της στο Facebook φάνηκε πως τίνεται κατά της επιστροφής Γιωτόπουλου στη φυλακή, καθώς όπως επισημαίνει «έχει ήδη εκτίσει τα 24 χρόνια κάθειρξης, σχεδόν το ανώτατο όριο πραγματικής κράτησης που προβλέπει το ελληνικό νομικό σύστημα».

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Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Η εικόνα φανερώνει την πλήρη επικράτηση του πολιτικού ρεβανσισμού απέναντι στο κράτος δικαίου. Ο Αλεξανδρος Γιωτόπουλος έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης. Σχεδον το ανώτατο όριο πραγματικής κράτησης που προβλέπει το ελληνικό νομικό σύστημα.

Δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία. Δεν επιστρέφει επειδή παραβίασε τους όρους του. Δεν επιστρέφει επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος. Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρις εσχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού.

Οι κραυγές της Ακροδεξιάς, η απροσχημάτιστη ανάμειξη των αμερικάνων, οι παρεμβάσεις των μελών της κραταιάς οικογένειας και η αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά. Το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η Δημοκρατία είναι ισχυρή. Είναι ότι η Δημοκρατία μπορεί να εκδικείται. Αυτή δεν είναι η νίκη της. Είναι η ήττα της».

Η απάντηση του Άρη Δαβαράκη στην Έλενα Ακρίτα

Ο δημοσιογράφος και στιχουργός Άρης Δαβαράκης αντέδρασε στις δηλώσεις της βουλευτή, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Κωστή Περατικού ενός από τα θύματα της 17Ν και προσωπικού του φίλου. Μέσα από την ανάρτησή του, ο Δαβαράκης υπογράμμισε προς την Ακρίτα ότι ο Γιωτόπουλος οφείλει να παραμείνει στη φυλακή για τα 25 χρόνια που προβλέπει ο νόμος, επισημαίνοντας πως πρόκειται για άνθρωπο που ευθύνεται για την αφαίρεση πολλών ανθρώπινων ζωών.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

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«Αυτός ειναι ο Κωστής #Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φιλος πολλών – και δικός μου. Σπιτι του #Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι “σημειώσεις” για την δολοφονία του – εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματια. Ο #Κωστής ηταν πατερας δυο πολυ μικρων (τοτε) παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου απο τον γαμο του με την παιδικη φίλη #ΛίαΡακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι “σημειώσεις” οι σχετικες με τον Κωστη. Αλλα αγαπαει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκυρη.

Τον πιασανε και καταδικαστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορες ισόβια. Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαινουν 25 χρόνια φυλακη. Ο Γιωτόπουλος εχει εκτισει σχεδόν 24 χρόνια, γι’ αυτο ξαναμπηκε μεσα μεχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρωσει.Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινη; Οχι λεει η ” αριστερα”. Ειναι γερος άνθρωπος. Ειμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος – και όχι νωρίτερα.

Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι’ αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι. Και θελουμε το νομιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια. #25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως. (Elena Akrita – θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε…)».

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