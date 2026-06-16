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Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ακύρωση του βουλεύματος που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας.

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Παρότι είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στη φυλακή, η διαδικασία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο.

Οι αστυνομικές αρχές μετέφεραν τον Γιωτόπουλο στις φυλακές Κορυδαλλού, ωστόσο η επανεισαγωγή του δεν κατέστη εφικτή λόγω εκκρεμών διοικητικών διαδικασιών. Η απουσία του σχετικού εγγράφου εμπόδισε την επίσημη παραλαβή του από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησαν διαβουλεύσεις μεταξύ του εισαγγελέα των φυλακών και του εισαγγελέα Εφετών, προκειμένου να βρεθεί λύση για την προσωρινή κράτησή του.

Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία που θα επέτρεπε την παραμονή του στον Κορυδαλλό, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη ΓΑΔΑ, όπου παρέμεινε υπό κράτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων η σύνταξη της έκθεσης σύλληψης και η δακτυλοσκόπησή του.

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών στον Πειραιά, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης και την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πηγή: dikastiko.gr