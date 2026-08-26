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Τη δημόσια στήριξή της στη γνωστή παρουσιάστρια, η οποία κατήγγειλε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, εξέφρασε η Έλενα Ακρίτα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των θυμάτων.

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανάρτησή της, υπογράμμισε πως η ενδοοικογενειακή βία «δεν είναι είδηση για τα «μανταλάκια» όταν το θύμα είναι γνωστό στο δημόσιο βίο», χαρακτηρίζοντάς την ένα από τα «πιο σκοτεινά και βαθιά ριζωμένα κοινωνικά τραύματα».

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Η ίδια σημείωσε επίσης ότι «κάθε γυναίκα που βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά δικαιούται προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, ανεξάρτητα από το αν είναι αναγνωρίσιμη ή όχι».

Όπως επεσήμανε, «η δημοσιότητα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε δεύτερη δοκιμασία για μια γυναίκα που απευθύνεται στις Αρχές, ενώ η αναγνωρισιμότητα δεν καταργεί το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ούτε δικαιολογεί τη δημόσια έκθεση μιας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης».

«Με το θύμα. Πάντα», κατέληξε στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, τονίζοντας ότι «το όνομα της γυναίκας δεν το γράφουμε. Σκόπιμα».

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα