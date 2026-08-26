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Την Έλενα Ακρίτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την θέση της νέας αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.

«Νομίζω πως δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά» τόνισε, μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου για την απόφαση που έλαβε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

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Η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο προεδρείο θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. Σημειώνεται πως με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, οι θέσεις στο προεδρείο ανήκουν στα κόμματα και όχι στα πρόσωπα, γεγονός που σημαίνει πως σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η θητεία λήγει αυτοδικαίως.

Αναλυτικά, στη δήλωση της η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου ανέφερε:

«Σήμερα, μετά από τις συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα.

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου.

Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά.

Έλενα, σιδεροκέφαλη!».