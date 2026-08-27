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Την εκλογή της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής στηρίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βάζοντας, παράλληλα, τη ΝΔ στο στόχαστρο για την επιλογή της να μην υπερψηφίσει την βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Την ώρα που χθες είχαμε τη δεύτερη γυναικοκτονία μέσα σε λίγες ημέρες, βγαίνει η ΝΔ και μπλοκάρει την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για γυναίκα αντιπρόεδρο, ενώ το προεδρείο δεν έχει καμία γυναίκα αυτή τη στιγμή» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέως για την επαγγελματική ασφάλιση.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας με θερμά λόγια για την Έλενα Ακρίτα, υποστήριξε πως η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει χωρίς περιστροφές για την έμφυλη βία, τα θύματα κακοποίησης και υπερασπίζεται τους ευάλωτους ανθρώπους. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την Έλενα Ακρίτα «παρούσα» και «ενεργή» βουλευτή, η οποία θίγει «χωρίς περιστροφές τα ζητήματα της έμφυλης βίας και των ευάλωτων ομάδων» και είναι «υποστηρίκτρια της ποινικοποίησης αυτοτελώς των γυναικοκτονιών».

«Ενοχλεί η Ακρίτα και δεν σας ενοχλεί ο Γεωργαντάς ή ο Τασούλας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τους βουλευτές της ΝΔ, κατηγορώντας τα «γαλάζια» έδρανα για «κοινοβουλευτικό τσαμπουκά» σε βάρος της αντιπολίτευσης αλλά και πως προσπαθεί να «επιβάλει ανδρικό προεδρείο».

Σημειώνεται πως η ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου θα διεξαχθεί στις 12.30 το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής.