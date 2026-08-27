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Ένα αντικείμενο που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο και στο αυτοκίνητο, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών και της υγρασίας στο εσωτερικό του. Ο λόγος για τον φελλό, ένα υλικό με απορροφητικές ιδιότητες, που μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική εναλλακτική στα συνηθισμένα αρωματικά αυτοκινήτου.

Πώς λειτουργεί το απλό κόλπο

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα μπουκάλι κρασί, μπορείτε να κρατήσετε το πώμα και να το τοποθετήσετε σε ένα κατάλληλο σημείο της καμπίνας, όπως κάτω από τα καθίσματα. Ο φελλός μπορεί να απορροφήσει μέρος των ανεπιθύμητων οσμών, αν και για να γίνει αισθητό το αποτέλεσμα απαιτούνται μερικές ημέρες.

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Παράλληλα, η απορροφητική του ιδιότητα μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της υγρασίας, περιορίζοντας το θάμπωμα των τζαμιών.

Μια ακόμη χρήση είναι ως φυσικό αρωματικό. Μπορείτε να εμποτίσετε τον φελλό με λίγες σταγόνες από το άρωμα που προτιμάτε. Στη συνέχεια, το υλικό απελευθερώνει σταδιακά το άρωμα στην καμπίνα. Για καλύτερη διάχυση, μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στους αεραγωγούς, ώστε η μυρωδιά να μεταφέρεται πιο ομοιόμορφα στο εσωτερικό.