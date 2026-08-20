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Η τεχνολογία έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές ελέγχουν την κυκλοφορία, με κάμερες και ραντάρ να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τον εντοπισμό παραβάσεων και την επιτήρηση της ταχύτητας.

Την ίδια ώρα, στην αγορά κυκλοφορούν συσκευές που ενημερώνουν τους οδηγούς για την παρουσία καμερών και άλλων κινδύνων στον δρόμο.

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OOONO: Δημοφιλές στο εξωτερικό, παράνομο στη χρήση στην Ελλάδα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το OOONO Co-Driver 2, μια μικρή συσκευή που τοποθετείται στο ταμπλό και συνδέεται μέσω Bluetooth με το κινητό. Μέσω ενός δικτύου χρηστών, παρέχει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας, ατυχήματα, έργα και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι προειδοποιήσεις δίνονται ηχητικά και μέσω φωτεινού δακτυλίου LED, χωρίς οθόνη που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού.

Το προϊόν έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, με περισσότερες από 41.000 αξιολογήσεις στο Amazon, ενώ στην Ελλάδα διατίθεται και το παλαιότερο Co-Driver 1.

Ωστόσο, η αγορά της συσκευής δεν σημαίνει και ελεύθερη χρήση της στους ελληνικούς δρόμους. Ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει την οδήγηση με εξοπλισμό εντοπισμού ή παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας, εκτός ειδικής άδειας. Η παράβαση ανήκει στην κατηγορία Ε3-Β και προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.