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Σε ισχύ τίθεται από το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και των μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο καθώς εκτιμάται ότι η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορειών θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας.

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Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενδέχεται να προκληθεί σημαντική διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή και ευρύτερα στον Δήμο Αθηναίων.

Η περιοχή όπου ισχύει η απαγόρευση

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρος Βασιλίσσης Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η απόφαση αφορά τόσο τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις όσο και τις μηχανοκίνητες πορείες και συνδέεται άμεσα με τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στην Αθήνα κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο περιοδείας του στην Ευρώπη, με την επίσκεψη στην Ελλάδα να περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στην έκτη σύνοδο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ–Ελλάδας.