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Τα μηνύματα περιλάμβαναν φωτογραφίες όπλων και απειλές κατά της ζωής του παρουσιαστή λίγο πριν την εισαγωγή του Παπαμιχαήλ στο νοσοκομείο.

Ο παρουσιαστής επέλεξε να μην καταθέσει μήνυση στις αστυνομικές αρχές, κρίνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ ήταν επιβαρυμένη.

Η σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα της Αλίκης Βουγιουκλάκη και τη συγγραφή σχετικού βιβλίου από τον Αντώνη Βουγιουκλάκη.

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Με αφορμή την παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών μετά τα ανησυχητικά ξεσπάσματα του Γιάννη Παπαμιχαήλ στα social media και την υποχρεωτική νοσηλεία του στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Αττικόν», ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αποκάλυψη στην εκπομπή «Το Πρωινό» το πρωί της Παρασκευής.

«Θέλω να πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί και θα το πω τώρα που προφανώς δεν μας βλέπει. Εμείς είχαμε αναδείξει το θέμα της συγγραφής βιβλίου για τον εαυτό του, που κομμάτια του βιβλίου αφορούσαν και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, από τον αδερφό της Αλίκης, τον Αντώνη Βουγιουκλάκη που είναι και πατέρας του Αιμίλου Βουγιουκλάκη που είναι διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μανούρα» αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ το 2024.

«Από τη μία πλευρά είναι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ με τον κύριο Δελαπόρτα που θέλουν να κάνουν έλεγχο των πνευματικών δικαιωμάτων- δικαίως ο Γιάννης έχει τα πνευματικά δικαιώματα, μάνα του είναι- και να κάνουν κάποιες παραστάσεις κλπ… Από την άλλη, ο αδερφός της Αλίκης, Αντώνης Βουγιουκλάκης, λέει ότι “εγώ κάνω βιβλίο για μένα, κομμάτι της ζωής μου είναι η Αλίκη, άρα μιλάω για μένα, μιλάω και για την Αλίκη”».

Γιώργος Λιάγκας: «Γιατί δεν πήγα να κάνω μήνυση»

«Όταν παρουσιάσαμε αυτό το θέμα, δέχθηκα το βράδυ κάποια απειλητικά μηνύματα, το λέω δημόσια για πρώτη φορά- δεν γνωρίζω πώς βρήκε το κινητό μου- από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Τα οποία απειλητικά μηνύματα ήταν κάποια όπλα» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν πήγα στην αστυνομία, παρόλο που με συμβούλευσε και ο Σταύρος Μπαλάσκας να πάω στην αστυνομία, δεν πήγα να κάνω μήνυση. Ήταν δύο μέρες πριν τον βάλουν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Κατάλαβα κι εγώ ότι έχει θέμα το παιδί και θεώρησα ότι όλα αυτά δεν θα τα πραγματοποιήσει. Στα μηνύματα αυτά μου έστελνε φωτογραφίες όπλων, μου έγραφε τους τύπους των όπλων και μου έλεγε “είναι δεδομένο ότι θα σε δολοφονήσουμε, επίλεξε με ποιο όπλο θέλεις να πεθάνεις”. Μου έστελενε και σκοπευτές που έκαναν. στόχο. Αν πήγαινα στην αστυνομία θα έπρεπε να τον συλλάβουν.Έχει τηλέφωνα πολιτικών, πιο ψηλά δεν γίνεται και τους στέλνει μηνύματα απειλητικά».