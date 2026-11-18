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Η επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη μετακίνηση, με τις εκπομπές να εντάσσονται στη βραδινή ζώνη του προγράμματος.

Στελέχη του σταθμού πραγματοποιούν συσκέψεις για να καθορίσουν την ώρα προβολής των εκπομπών που συμπληρώνουν είκοσι χρόνια παρουσίας.

Η επιστροφή της ομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων από το στούντιο της Θεσσαλονίκης.

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Κάτω από άκρα μυστικότητα φαίνεται πως προχωρούσαν τις τελευταίες εβδομάδες οι συζητήσεις με τον επικεφαλής του «Ράδιο Αρβύλα», Αντώνη Κανάκη και την ιδιοκτησία- και όχι απλά τη διοίκηση- του MEGA. Η επίσημη ενημέρωση των κορυφαίων στελεχών του σταθμού πραγματοποιήθηκε χτες, ενώ μέσα στην ημέρα είναι προγραμματισμένη μία μεγάλη σύσκεψη ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι για την ώρα προβολής των εκπομπών τους.

Εξάλλου αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική σεζόν για το «Ράδιο Αρβύλα», όχι μόνο γιατί συμπληρώνει 20 χρόνια στον αέρα αλλά και γιατί έχει και … βαρύ άρωμα εκλογών- μάλιστα αν αναλογιστεί κανείς ότι στο δυναμικό του σταθμού ανήκει και ο Λάκης Λαζόπουλος, το MEGA μέσα από το πρόγραμμά του θα ασκήσει δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση.

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Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε εξάλλου και η -τριετής- διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντώνης Κανάκης είχε συνεργαστεί πρώτη φορά με το MEGA το 1997 με την εκπομπή ΑΜΑΝ- η πρεμιέρα είχε γίνει τον Μάιο και μετά από 9, μόλις, εκπομπές αποχώρησε με προορισμό τον ΑΝΤ1.

Οι πληροφορίες θέλουν το «Ράδιο Αρβύλα» να εντάσσεται στη βραδινή ζώνη του σταθμού, γεγονός που σημαίνει ότι είναι μπορεί να επηρεαστεί η μυθοπλασία, που δεν έχει καταφέρει να φέρει φέτος τα προσδωκόμενα ποσοστά με τον ALPHA να διατηρεί για δεύτερη σεζόν την πρωτιά.

Εξάλλου μέσα στους επόμενους μήνες ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη θα γίνει ακόμα πιο σκληρός μετά το colpo grosso του Ομίλου ΣΚΑΪ με την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.

Ράδιο Αρβύλα: Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Θανάση Λάλα, ο Αντώνης Κανάκης είχε αποφύγει να καταφερθεί εναντίον της τελευταίας του τηλεοπτικής στέγης, ούτε έκανε κάποια σαφή αναφορά γύρω από μέλλον του «Ράδιο Αρβύλα», παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη προηγηθεί συζητήσεις με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Πηγές από τον σταθμό αναφέρουν ότι η επιστροφή της παρέας του Αντώνη Κανάκη θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, κάτι που επιθυμεί ιδιαίτερα και ο ίδιος και δεν θα δυσκολευτεί καθόλου αφού στο τεχνικό κομμάτι δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία γιατί του ανήκει το στούντιο του «Ράδιο Αρβύλα» στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση του MEGA

Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

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Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.

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