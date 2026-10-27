Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Το τηλεοπτικό δίδυμο Χασαπόπουλου-Βούλγαρη στο MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 κατά την έναρξη της εβδομάδας.
- Στη συνέχεια της ημέρας, η Κατερίνα Καινούργιου επικράτησε στις προτιμήσεις του ίδιου κοινού, ενώ ο ΣΚΑΪ κυριάρχησε στο σύνολο των τηλεθεατών.
- Στην prime time ζώνη, ο ALPHA σημείωσε υψηλές επιδόσεις με το «Σόι σου», ενώ το «The 2night show» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση της late night ζώνης.
- Αντιθέτως, αρκετές παραγωγές μυθοπλασίας του MEGA και του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.
Με το MEGA προτίμησε να ξεκινήσει την εβδομάδα του το δυναμικό κοινό, αφού το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη πήρε την πρωτιά με 15,9% και το Happy Day να ακολουθεί με 13,6%. Πολύ χαμηλά ποσοστά για το «Καλημέρα Ελλάδα» (4,7%).
Στη συνέχεια το κοινό 18-54 προτίμησε την Κατερίνα Καινούργιου με 14,3% και τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί με 10,9%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με 10,1%, ενώ οι «Αταίριαστοι» πέρασαν μπροστά από τη Ζήνα Κουτσελίνη με 7,4% και 7,1%. Στο σύνολο κοινού την κούρσα της τηλεθέασης οδήγησε ο ΣΚΑΪ με 16,3%.
Σε εντυπωσιακή άνοδο τόσο το «Νωρίς νωρίς» το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά σε αρκετά τέταρτα που έφτασαν το 12,8%.
Μικρή πτώση κατέγραψε ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1 ΜΕ 13,2% και το «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ με 7,6% αλλά και ο Νίκος Ευαγγελάτος στο MEGA με 13,9%. Όσο για το δίδυμο Καραβάτου- Φερεντίνου στην ΕΡΤ1 κινήθηκε από το 1% έως το 3,7%.
Με ανεβασμένα ποσοστά ξεκίνησε την εβδομάδα το «Κάτι Ψήνεται» στον ΑΝΤ1 (8,5%) δίνοντας υψηλότερο lead in στο δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου που έκανε διψήφια ποσοστά (10,6%).
Με μονοψήφια ποσοστά στην prime time το MEGA
Μόλις 8,7% στο δυναμικό κοινό έκανε μέσο όρο το «Κάμπινγκ» του MEGA και ακόμα πιο χαμηλά βρέθηκαν τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» (7,7%). Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και αγκάθι» έπεσε στο 9,2%, ενώ το «Ντέρτι» έφερε μια μικρή ανακούφιση στο κανάλι του Αμαρουσίου με 12,2%.
Ακόμα καλύτερη επίδοση σημείωσε το GNTM (14,4%) παρά την ισχυρή πίεση από τον ανταγωνισμό ειδικά την πρώτη ώρα προβολής του. Ο ALPHA βέβαια πήρε την πρωτιά στην prime time ζώνη με το «Σόι σου» να κάνει μέσο όρο 20,2% ενώ οι «Κόρες της Αρετής» κατέγραψαν 14,7%.
Στο σύνολο κοινού, οι «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου ήταν η δραματική σειρά που προτιμήθηκε περισσότερο με 15,6%.
Απογοητευτικά ποσοστά για το All In του ΣΚΑΪ (2,7%), με το The 2night show του ΑΝΤ1 να παίρνει την πρωτιά στη late night ζώνη με 14,8%.