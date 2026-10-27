Η Super Κατερίνα του ALPHA πήρε ξανά την πρωτιά από το MEGA και τον ΑΝΤ1 στο δυναμικό κοινό.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το τηλεοπτικό δίδυμο Χασαπόπουλου-Βούλγαρη στο MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Στη συνέχεια της ημέρας, η Κατερίνα Καινούργιου επικράτησε στις προτιμήσεις του ίδιου κοινού, ενώ ο ΣΚΑΪ κυριάρχησε στο σύνολο των τηλεθεατών.

Στην prime time ζώνη, ο ALPHA σημείωσε υψηλές επιδόσεις με το «Σόι σου», ενώ το «The 2night show» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση της late night ζώνης.

Αντιθέτως, αρκετές παραγωγές μυθοπλασίας του MEGA και του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

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Με το MEGA προτίμησε να ξεκινήσει την εβδομάδα του το δυναμικό κοινό, αφού το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη πήρε την πρωτιά με 15,9% και το Happy Day να ακολουθεί με 13,6%. Πολύ χαμηλά ποσοστά για το «Καλημέρα Ελλάδα» (4,7%).

H Ανθή Βούλγαρη μαζί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο στο MEGA κέρδισαν την προτίμηση του κοινού 18-54.

Στη συνέχεια το κοινό 18-54 προτίμησε την Κατερίνα Καινούργιου με 14,3% και τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί με 10,9%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με 10,1%, ενώ οι «Αταίριαστοι» πέρασαν μπροστά από τη Ζήνα Κουτσελίνη με 7,4% και 7,1%. Στο σύνολο κοινού την κούρσα της τηλεθέασης οδήγησε ο ΣΚΑΪ με 16,3%.

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Σε εντυπωσιακή άνοδο τόσο το «Νωρίς νωρίς» το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά σε αρκετά τέταρτα που έφτασαν το 12,8%.

Μικρή πτώση κατέγραψε ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1 ΜΕ 13,2% και το «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ με 7,6% αλλά και ο Νίκος Ευαγγελάτος στο MEGA με 13,9%. Όσο για το δίδυμο Καραβάτου- Φερεντίνου στην ΕΡΤ1 κινήθηκε από το 1% έως το 3,7%.

Με ανεβασμένα ποσοστά ξεκίνησε την εβδομάδα το «Κάτι Ψήνεται» στον ΑΝΤ1 (8,5%) δίνοντας υψηλότερο lead in στο δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου που έκανε διψήφια ποσοστά (10,6%).

Με μονοψήφια ποσοστά στην prime time το MEGA

Μόλις 8,7% στο δυναμικό κοινό έκανε μέσο όρο το «Κάμπινγκ» του MEGA και ακόμα πιο χαμηλά βρέθηκαν τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» (7,7%). Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και αγκάθι» έπεσε στο 9,2%, ενώ το «Ντέρτι» έφερε μια μικρή ανακούφιση στο κανάλι του Αμαρουσίου με 12,2%.

Οι απαγορευμένοι έρωτες κυριαρχούν στη μυθοπλασία της prime time ζώνης.

Ακόμα καλύτερη επίδοση σημείωσε το GNTM (14,4%) παρά την ισχυρή πίεση από τον ανταγωνισμό ειδικά την πρώτη ώρα προβολής του. Ο ALPHA βέβαια πήρε την πρωτιά στην prime time ζώνη με το «Σόι σου» να κάνει μέσο όρο 20,2% ενώ οι «Κόρες της Αρετής» κατέγραψαν 14,7%.

Στο σύνολο κοινού, οι «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου ήταν η δραματική σειρά που προτιμήθηκε περισσότερο με 15,6%.

Απογοητευτικά ποσοστά για το All In του ΣΚΑΪ (2,7%), με το The 2night show του ΑΝΤ1 να παίρνει την πρωτιά στη late night ζώνη με 14,8%.