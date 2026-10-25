Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους επηρεάζει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας έως την Τετάρτη.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από την Πέμπτη, αν και η αστάθεια θα διατηρηθεί τοπικά σε αρκετά τμήματα της επικράτειας.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη ενδέχεται να φτάσουν τα οκτώ μποφόρ, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τους ταξιδιώτες.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις για τις παρελάσεις της εθνικής επετείου, καθώς η ένταση των φαινομένων διαφοροποιείται σημαντικά ανά περιοχή.

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Η εβδομάδα ξεκινά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, κυρίως της ανατολικής Ελλάδας, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Το κύμα κακοκαιρίας θα επιμείνει κατά τόπους έως την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση. Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα: Η κακοκαιρία εξαπλώνεται

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Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά επεκτείνονται στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια, ενώ έως το βράδυ επηρεάζουν τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τοπικά δεν αποκλείεται χαλάζι, ιδίως σε δυτικές παραθαλάσσιες περιοχές, στη νότια Πελοπόννησο και σε νησιωτικά τμήματα.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Πού χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές έως το βράδυ. Στις Σποράδες και στην Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται έως τις πρωινές ώρες. Στην Αττική ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως το μεσημέρι και εκ νέου το βράδυ.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ. Στην Κρήτη αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στη νότια Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Σε Ήπειρο, Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο ο καιρός παραμένει άστατος, αλλά τα ισχυρότερα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα. Για τη Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία απαιτείται παρακολούθηση των τοπικών δελτίων, καθώς η ένταση των φαινομένων δεν είναι ίδια παντού.

Η μέγιστη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί περίπου στους 19–22 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές σε βόρειες και ορεινές περιοχές.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Επιμένουν βροχές στα ανατολικά και νότια

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Στις Σποράδες και την Εύβοια τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι ισχυρές βροχές ενδέχεται να διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται από το μεσημέρι. Στην Αττική η ένταση θα υποχωρεί μετά τις πρωινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στη δυτική και βόρεια ηπειρωτική χώρα διαφαίνεται σχετική βελτίωση, όχι όμως γενικευμένη καλοκαιρία. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν περίπου τους 18–21 βαθμούς, στα δυτικά και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα τοπικά 22–23.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Οι παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα

Η εθνική επέτειος τιμάται με μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά. Η πρόγνωση δείχνει ότι η αστάθεια μπορεί να επιμείνει στα ανατολικά και νότια, επομένως δεν είναι σωστό να θεωρήσουμε ότι παντού θα επικρατεί ο ίδιος καιρός.

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Αθήνα και ανατολική Στερεά: Στην Αθήνα αναμένονται βροχές τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα πρόσκαιρης ύφεσης γύρω στο μεσημέρι. Για τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και την υπόλοιπη ανατολική Στερεά χρειάζεται νεότερη τοπική εκτίμηση πριν από τις μαθητικές παρελάσεις.

Θεσσαλονίκη, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι σαφώς ευνοϊκότερη, με διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή πιθανότητα βροχής. Δεν πρέπει όμως η πρόγνωση της Θεσσαλονίκης να γενικεύεται αυτομάτως σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Καστοριά, Κοζάνη ή Φλώρινα.

Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια: Μετά τις ισχυρές βροχές των προηγούμενων ημερών, οι συνθήκες στις τοπικές παρελάσεις χρειάζονται επανεκτίμηση, ιδίως σε Βόλο, Λάρισα, Σκιάθο, Σκόπελο και Χαλκίδα.

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Ήπειρος, Ιόνιο και δυτική Ελλάδα: Για Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Πάτρα και Αγρίνιο δεν υπάρχει στην παρούσα ενημέρωση επαρκώς τεκμηριωμένη ωριαία πρόγνωση παρέλασης. Η γενική τάση δείχνει σχετική υποχώρηση των φαινομένων στη δυτική χώρα.

Πελοπόννησος: Σε Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Κόρινθο, Ναύπλιο και Πύργο η πιθανότητα τοπικής αστάθειας απαιτεί νεότερη πρόγνωση, ιδίως για τις πρωινές ώρες.

Κυκλάδες, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη: Σε Σύρο, Νάξο, Μύκονο, Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο, Ρόδο, Κω, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο η εξέλιξη των βροχών και των ανέμων χρειάζεται ιδιαίτερη παρακολούθηση. Δεν μπορεί να δοθεί με ασφάλεια ενιαία πρόβλεψη για όλες τις νησιωτικές παρελάσεις.

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Το βασικό μήνυμα για τους διοργανωτές και τους γονείς είναι να ελέγξουν τις επικαιροποιημένες ωριαίες προγνώσεις το βράδυ της Τρίτης και νωρίς την Τετάρτη, καθώς ακόμη και λίγες ώρες μετατόπισης των φαινομένων μπορεί να αλλάξουν τις συνθήκες μιας παρέλασης.

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Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: Τάση σταδιακής βελτίωσης

Σταδιακή βελτίωση διαφαίνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές, ιδιαίτερα όπου παραμένει υγρασία και αστάθεια. Στην Αθήνα προβλέπονται παροδικές βροχές νωρίς και βελτίωση αργότερα, με μέγιστη περίπου 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 20 βαθμούς. Για τις υπόλοιπες περιοχές η τοπική κατανομή των φαινομένων παραμένει λιγότερο βέβαιη.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου: Παροδικές μπόρες και ανοίγματα

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Η Παρασκευή διαγράφεται με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, αλλά και πιθανότητα τοπικών βροχών. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι μέγιστες θερμοκρασίες υπολογίζονται γύρω στους 18 βαθμούς. Για τις άλλες περιοχές δεν είναι ασφαλές να προσδιοριστούν από τώρα ακριβείς ώρες ή ένταση βροχοπτώσεων.

Άνεμοι, θάλασσες και προειδοποιήσεις

Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο πρέπει να ελέγχουν τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Οι ισχυρές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν τοπικές πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και δυσκολίες στην οδική κυκλοφορία.

Πηγές: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr (25/10/2026), Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ (25/10/2026), διαθέσιμες τοπικές προγνώσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η εκτίμηση της Τετάρτης έως Παρασκευής έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και απαιτεί επικαιροποίηση.