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Κλειστά εξακολουθούν να είναι και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Τα μέτρα αφορούν διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ όπου υπάρχουν οι απαραίτητες δυνατότητες, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, με στόχο να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να προστατευτούν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου, παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως βαθμίδας, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, τα ειδικά σχολεία και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Η αναστολή λειτουργίας επεκτείνεται, επίσης, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες δημοτικές εκπαιδευτικές δομές.

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Στην Εύβοια, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, παραμένουν κλειστές οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων και για σήμερα.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων δεν σημαίνει ότι χάνονται διδακτικές ώρες, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής των μαθημάτων εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Οι αποφάσεις για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες θα εξαρτηθούν από την πορεία της κακοκαιρίας και την καταγραφή των ζημιών. Οι αρμόδιες αρχές θα αξιολογήσουν τα δεδομένα πριν αποφασίσουν την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, με κύριο μέλημα την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών στους σχολικούς χώρους.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)