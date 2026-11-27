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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος συνέδεσε την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με τις προφητείες της Αποκάλυψης, εκφράζοντας έντονους προβληματισμούς για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η τεχνολογία αυτή ενδέχεται να ξεπεράσει τον ανθρώπινο έλεγχο και να καθορίζει αυτόνομα κρίσιμες αποφάσεις της κοινωνίας.

Παρά τις προειδοποιήσεις του, επισήμανε ότι ο άνθρωπος υπερέχει της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της ελεύθερης βούλησης και της ηθικής.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι η διατήρηση των χριστιανικών αξιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο της νέας τεχνολογίας.

Τέλος, απέδωσε στη Ρωσία έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη ενός μοντέλου τεχνολογικής προόδου που θα εστιάζει στις πνευματικές αξίες.

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Ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος συνέδεσε την Τεχνητή Νοημοσύνη με τις προφητείες της Αποκάλυψης του Ιωάννη, εκφράζοντας έντονους προβληματισμούς για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Όπως υποστήριξε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια δύναμη με μεγαλύτερες δυνατότητες από την πυρηνική ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να ξεπεράσει τον ανθρώπινο έλεγχο και να αναλάβει ακόμη και τη λήψη αποφάσεων. Στο πιο ακραίο σενάριο που περιέγραψε, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να θεωρήσουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλέον απαραίτητος.

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Οι δηλώσεις έγιναν στην ολομέλεια του 28ου Παγκόσμιου Ρωσικού Λαϊκού Συμβουλίου, στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα. Σύμφωνα με τη WashingtonPost, ο Κύριλλος χαρακτήρισε την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής.

«Οι προφητείες του Ιωάννη είναι πιο κοντά από ποτέ»: Γιατί ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος συνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με την Αποκάλυψη

Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη και η αναφορά στην Αποκάλυψη

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνέκρινε την τεχνητή νοημοσύνη με την ανακάλυψη της πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι και οι δύο τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για το καλό όσο και για την καταστροφή. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της πρώτης ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτεροι.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την τάση των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τις απαντήσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ως αδιαμφισβήτητες αλήθειες. Κατά την άποψή του, η εξέλιξη αυτή μπορεί να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα είδος σύγχρονου μαντείου, στο οποίο οι άνθρωποι θα εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τις αποφάσεις τους.

Περιγράφοντας το ενδεχόμενο οι μηχανές να αποκτήσουν τον έλεγχο βασικών λειτουργιών της κοινωνίας και να κρίνουν ότι οι άνθρωποι αποτελούν περιττή παρουσία, προειδοποίησε: «Η εκπλήρωση των προφητειών της Αποκάλυψης του Ιωάννη φαίνεται πιο κοντά από ποτέ».

«Οι προφητείες του Ιωάννη είναι πιο κοντά από ποτέ»: Γιατί ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος συνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με την Αποκάλυψη

Τα πλεονεκτήματα των μηχανών και όσα παραμένουν ανθρώπινα

Για να εξηγήσει πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία, ο Κύριλλος αναφέρθηκε σε τομείς στους οποίους οι υπολογιστές έχουν ήδη αποκτήσει σαφές προβάδισμα, όπως το σκάκι, η επεξεργασία τεράστιου όγκου πληροφοριών και η μετάφραση πολλών γλωσσών.

Παρά τις δυνατότητες αυτές, υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο πεδία στα οποία ο άνθρωπος εξακολουθεί να υπερέχει: η ελεύθερη βούληση και η ηθική. Κατά τον ίδιο, η προστασία αυτών των χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων και να μην καταλήξει να καθορίζει αυτόνομα τις επιλογές τους.

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Ο Πατριάρχης συνέδεσε, επίσης, την αντιμετώπιση των κινδύνων με τη διατήρηση της χριστιανικής πίστης, υποστηρίζοντας ότι ο καταναλωτικός τρόπος ζωής αποδυναμώνει τη βούληση και τις ηθικές αντιστάσεις. Εκτίμησε ότι οι χριστιανοί θα έχουν την ευθύνη να συμβάλουν στον έλεγχο της νέας τεχνολογίας.

Η ιδιαίτερη αποστολή που αποδίδει στη Ρωσία και οι ανησυχίες του Βατικανού

Στην ομιλία του, ο Κύριλλος απέδωσε στη Ρωσία ξεχωριστό ρόλο στην προσπάθεια ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό επιστημονικής προόδου και ισχυρής θρησκευτικής παράδοσης, που μπορεί να αποτελέσει βάση για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, με επίκεντρο τις πνευματικές αξίες.

Ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκφράσει και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄. Τον Μάιο του 2026, μέσα από την εγκύκλιο Magnifica Humanitas, αναφέρθηκε στα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας και στη σημασία της ανθρώπινης ευθύνης.

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Η προσέγγιση του Βατικανού εστιάζει στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση του ανθρώπινου ελέγχου στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η τοποθέτηση του Κυρίλλου, ωστόσο, ξεχωρίζει για την άμεση σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τις βιβλικές προφητείες για το τέλος του κόσμου, αλλά και για τον ρόλο που ο ίδιος αποδίδει στη Ρωσία.

(Με πληροφορίες από WashingtonPost)

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