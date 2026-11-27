OpenAI και Anthropic: Αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης – «Να μην κυκλοφορήσουν ποτέ»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, απέρριψε δημόσια το ενδεχόμενο μεταβίβασης της ανθρώπινης διακυβέρνησης σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Ο ίδιος τόνισε ότι η θυσία της δημοκρατικής νομιμοποίησης και του αυτοκαθορισμού των ανθρώπων στον βωμό της τεχνολογικής αποτελεσματικότητας αποτελεί μια λανθασμένη και επικίνδυνη ιδέα.

Παρά την αντίθεσή του στη διακυβέρνηση από μηχανές, ο Αμοντέι υποστήριξε την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της προόδου σε κρίσιμους τομείς.

Ο επικεφαλής της εταιρείας ξεκαθάρισε ότι η εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών από την τεχνολογία δεν πρέπει να ταυτίζεται με την παράδοση του ελέγχου της κοινωνίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν μέσω έντονου διεθνούς διαλόγου για τους κινδύνους της τεχνητής γενικής νοημοσύνης και την πιθανότητα απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου πάνω στα συστήματα.

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Ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, αντέδρασε στο άκουσμα της είδησης ότι ενδέχεται στο μέλλον τα μοντέλα ai να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, αναφέροντας ότι δεν πιστεύει ότι η ανθρωπότητα θα «παραδοθεί» στον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσω ανάρτησης του στο X την Τετάρτη ανέφερε : «Αν πίστευα ότι κάτι τέτοιο ήταν καλή ιδέα, θα το υποστήριζα δημόσια, όπως δεν έχω διστάσει να υπερασπιστώ πολλές μη δημοφιλείς απόψεις τα τελευταία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε δημοσίευμα του Axios σχετικά με έναν φερόμενο «συνασπισμό» απόψεων στο εσωτερικό της Anthropic, σύμφωνα με τον οποίο μέρος της εξουσίας λήψης αποφάσεων θα πρέπει να μεταβιβαστεί στην τεχνολογία.

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Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Εδώ και χιλιετίες, ήδη από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων φιλοσόφων, οι υποστηρικτές της απολυταρχίας ισχυρίζονται ότι ένα τέτοιο σύστημα οδηγεί σε καλύτερη, ταχύτερη ή πιο αποφασιστική λήψη αποφάσεων σε σύγκριση με τη σύνθετη και συχνά χαοτική διαδικασία της δημοκρατίας.

Ακόμη κι αν αυτό ίσχυε –κάτι για το οποίο αμφιβάλλω– δεν θα έπρεπε ποτέ να θυσιάζουμε τη νομιμοποίηση της εξουσίας ή το δικαίωμα των ανθρώπων να καθορίζουν οι ίδιοι την τύχη τους στον βωμό της αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας.

Το επιχείρημα αυτό κατά της απολυταρχίας ισχύει αυτούσιο και στην περίπτωση της διακυβέρνησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Και είμαι εξίσου πεπεισμένος ότι η ανάθεση της διακυβέρνησης στην τεχνητή νοημοσύνη είναι κακή ιδέα», ανέφερε.

No, I do not believe that we should “surrender human free will” to AI systems, and it’s absurd to suggest that I do. I have written hundreds of pages of essays and a constant theme in them is the need for AI to be governed by legitimate democratic processes. For millennia (going… https://t.co/DUQxWZDPAk — Dario Amodei (@DarioAmodei) November 25, 2026

Οι δηλώσεις του Αμοντέι διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότερα υψηλόβαθμα στελέχη του τεχνολογικού κλάδου εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται κοντά στο να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τις ανθρώπινες διανοητικές δυνατότητες.

Η προοπτική δημιουργίας συστημάτων που θα μπορούν να ανταγωνιστούν ή να υπερβούν τις ικανότητες των πιο ευφυών ανθρώπων, γνωστών ως τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI) και υπερνοημοσύνη (ASI), αντίστοιχα, έχει ανοίξει έναν ευρύ κύκλο συζητήσεων στη Silicon Valley και διεθνώς. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο θα είναι δυνατό να αξιοποιηθούν οι νέες αυτές τεχνολογίες προς όφελος της κοινωνίας, χωρίς να προκύψουν κίνδυνοι με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

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Την ίδια ώρα, ειδικοί που ασχολούνται με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν για το ενδεχόμενο τα προηγμένα μοντέλα εταιρειών όπως η Anthropic να καταστούν ανεξέλεγκτα. Οι ανησυχίες εντείνονται ιδιαίτερα για το σενάριο κατά το οποίο τα συστήματα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναβαθμίζουν και να βελτιώνουν μόνα τους τις επιδόσεις τους, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σε μια διαδικασία που ονομάζεται αναδρομική αυτοβελτίωση (recursive self-improvement).

Η Anthropic, μάλιστα, κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα ιστορικό ρεκόρ, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) όλων των εποχών.

Από την πλευρά του, ο Αμοντέι επέκρινε, μέσω της ανάρτησής του στο X, την τάση να εξισώνεται η ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών στην τεχνητή νοημοσύνη με την παράδοση της συνολικής διακυβέρνησης του κόσμου σε αυτήν.

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Όπως εξήγησε, η χρήση της AI για την οδήγηση ενός αυτοκινήτου, την ανάπτυξη ενός φαρμάκου κατά του καρκίνου ή τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λογισμικού δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της κοινωνίας.

Ο ίδιος εμφανίστηκε πιο θετικός ως προς την ανάθεση σύνθετων και εκτεταμένων εργασιών στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και να επιταχύνει την πρόοδο σε τομείς όπως η ιατρική, το λογισμικό, οι μεταφορές και η ενέργεια.

Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις η αξιοποίηση της AI είναι επιθυμητή και μπορεί να συμβάλει στη διάσωση πολλών ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν απουσιάζουν οι αρνητικές συνέπειες και ότι σε ορισμένους τομείς τα πιθανά οφέλη ίσως να μην αντισταθμίζουν τους κινδύνους.

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Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές, ο Αμοντέι και άλλα στελέχη της Anthropic φέρονται να θεωρούν παράλογο ή ακόμη και ανήθικο να μη μεταβιβάζεται στην τεχνητή νοημοσύνη η λήψη αποφάσεων για εργασίες στις οποίες μπορεί να επιτύχει καλύτερα από τον άνθρωπο, όπως η θεραπεία ασθενειών.

Με πληροφορίες από: aljazeera.com

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