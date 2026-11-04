Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επιστήμονας Τζέφρι Χίντον προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, εκτιμώντας ότι ένα περιστατικό μεγάλης κλίμακας μπορεί να συμβεί σύντομα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μια καταστροφή, όπως μια κυβερνοεπίθεση σε ενεργειακές ή χρηματοπιστωτικές υποδομές, ενδέχεται να προκληθεί ακόμη και μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Χίντον κατηγορεί τους επικεφαλής μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ότι δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος και τον ανταγωνισμό, παραμελώντας την ασφάλεια των συστημάτων τους.

Ο επιστήμονας υποστηρίζει την υιοθέτηση αυστηρών διεθνών κανόνων και ανεξάρτητων αξιολογήσεων για τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

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Σοβαρές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης διατυπώνει ο Τζέφρι Χίντον, ένας από τους επιστήμονες που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξή της, εκτιμώντας ότι ένα περιστατικό μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να σημειωθεί ακόμη και μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας υπολογιστών θεωρεί πιθανό η ανθρωπότητα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση που θα συνδέεται με τη χρήση της AI, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση ή προσωρινή κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

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Μιλώντας στον Guardian, ο 78χρονος Χίντον δεν έκρυψε τους προβληματισμούς του για την πορεία της τεχνολογίας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο η ανθρωπότητα να ήταν σε καλύτερη θέση αν δεν είχε αναπτύξει ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη.

«Μπορεί τελικά να ήταν καλύτερα αν δεν την είχαμε αναπτύξει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί πως η AI οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα καταστροφικό μέλλον. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και να συμβάλει στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.

Όπως εκτιμά, μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έχει γίνει σαφές αν η ανθρωπότητα μπορεί να ελέγξει τους κινδύνους και να αξιοποιήσει τα οφέλη της τεχνολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί για μαζική ανεργία, διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις.

Οι αιχμές κατά των επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών AI

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στους επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, κατηγορώντας τους ότι προτάσσουν την οικονομική τους ισχύ και τον ανταγωνισμό στην αγορά έναντι της ασφάλειας.

Αναφερόμενος στον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αλλά και στους Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Έλον Μασκ, υποστήριξε ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που συνοδεύουν την ανάπτυξη της AI, χωρίς ωστόσο να δίνουν την απαραίτητη σημασία.

«Πιστεύω ότι ο Ζάκερμπεργκ, ο Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν κατανοούν τους κινδύνους, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Προτιμούν τα χρήματα. Αυτή είναι η άποψή μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου τον επικεφαλής της OpenAI.

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Ο Χίντον χαρακτήρισε, μάλιστα, εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Άλτμαν βρίσκεται επικεφαλής μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες που συμμετέχουν στον αγώνα για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να διεκδικούν την τεχνολογική υπεροχή.

Η προειδοποίηση για ένα «Τσερνόμπιλ» της τεχνητής νοημοσύνης

Ο επιστήμονας, ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και περίπου 44 χρόνια, συνέκρινε πρόσφατα περιστατικά με αυτόνομους πράκτορες AI με το πυρηνικό ατύχημα στο Three Mile Island των ΗΠΑ το 1979, χαρακτηρίζοντάς τα προειδοποιητικά σημάδια για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Μάλιστα, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα δυσοίωνη πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον.

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«Είτε αργότερα φέτος είτε την επόμενη χρονιά, θα δούμε το δικό μας Τσερνόμπιλ και ίσως αυτό να είναι αρκετό για να κάνει τους ανθρώπους να δώσουν πραγματικά προσοχή», δήλωσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν αναφέρεται σε κάποιο πυρηνικό συμβάν, αλλά σε μια καταστροφή που θα μπορούσε να προκληθεί από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ των σεναρίων που περιέγραψε είναι μια κυβερνοεπίθεση σε ενεργειακές υποδομές, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ή μια επίθεση που θα έθετε εκτός λειτουργίας το χρηματοπιστωτικό σύστημα για μία εβδομάδα.

«Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε; Θα μπορούσαμε να ανακάμψουμε από κάτι τέτοιο, αλλά αυτό θα τους έκανε επιτέλους να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης», σημείωσε.

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Η ανάγκη για διεθνείς κανόνες και ελέγχους

Ο Χίντον τάσσεται υπέρ της αυστηρότερης διεθνούς εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξή της δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στις ίδιες τις εταιρείες που τη δημιουργούν.

Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει μια πρωτοβουλία που έχει υιοθετηθεί από τη Φινλανδία και άλλες 32 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη. Η πρόταση περιλαμβάνει υποχρεωτικούς ελέγχους στα πιο προηγμένα μοντέλα AI, ανεξάρτητες αξιολογήσεις και κοινά διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Η συζήτηση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει, ωστόσο, δύσκολη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει την προοπτική δημιουργίας ενός διεθνούς πλαισίου ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αυτορυθμίζονται, ώστε να μη χάσουν οι ΗΠΑ το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας.

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Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει εκφράσει την πρόθεση να αξιοποιήσει την προεδρία της χώρας του στην G20 την επόμενη χρονιά, προκειμένου να προωθήσει κοινές παγκόσμιες αρχές για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές της χωρίς να αγνοούνται οι κίνδυνοι.

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