Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μιμή Ντενίση θα παραστεί σε ειδική προβολή της ταινίας «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου.

Η ταινία θα προβληθεί προσεχώς από την ΕΡΤ1 και θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα ERTFLIX.

Παράλληλα, τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Madre-μάνα» μεταφέρθηκαν για τον Φεβρουάριο του 2025 λόγω διοικητικών αλλαγών στην κρατική τηλεόραση.

Η σειρά, που αποτελεί τη συνέχεια προηγούμενων έργων της δημιουργού, θα έχει ως φυσικό σκηνικό τοποθεσίες στη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και την Ξάνθη.

Λόγω των καθυστερήσεων στα γυρίσματα της σειράς, η θεατρική παράσταση «Θεοδώρα, η Αγία των φτωχών» μετατίθεται για το επόμενο φθινόπωρο.

Η νέα παραγωγή θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τρισδιάστατα γραφικά και τεχνητή νοημοσύνη, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά ογκώδη σκηνικά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις Βρυξέλλες ετοιμάζεται να ταξιδέψει η Μιμή Ντενίση για την ειδική προβολή της ταινίας «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» στις 19 Νοεμβρίου, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο. Η ταινία θα προβληθεί στην ΕΡΤ1 μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα ERTFLIX.

Την ίδια στιγμή η Μιμή Ντενίση τηρεί στάση αναμονής για την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς «Madre–μάνα» που έπρεπε να έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό αλλά καθυστέρησαν εξαιτίας των αλλαγών στη διοικητική πυραμίδα της κρατικής τηλεόρασης, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγές στο τελικό καστ του σίριαλ.

Advertisement

Advertisement

Στις αρχές Οκτωβρίου η ΕΡΤ, με δελτίο Τύπου ανέφερε: Τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Ξάνθης“ πρωταγωνιστούν” στην τηλεοπτική σειρά της Μιμής Ντενίση «Madre-μάνα» που θα ξεκινήσει να γυρίζεται τον προσεχή Φεβρουάριο και θα προβληθεί στην ΕΡΤ.

Η πιο ακριβή σειρά της ελληνικής τηλεόρασης με χρηματοδότηση από την ΕΡΤ και τον ΕΚΟΜΕΔ, μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη των γυρισμάτων. Πρόκειται για τη συνέχεια των έργων “Σμύρνη μου αγαπημένη” και “Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη”.

Η σειρά βάζει στο επίκεντρο τη ζωή των 600.000 προσφύγων που κατέφυγαν στη Μακεδονία και τη Θράκη μετά τη μικρασιατική καταστροφή και καθόρισαν την ιστορία του τόπου, αλλά και το δράμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.

Ο Λευκός Πύργος, το Επταπύργιο, ο Άγιο Νικόλαος ο Ορφανός, αλλά και περιοχές όπως η Άνω Πόλη, η Στοά Μοδιάνο, το Καπάνι, το Τσινάρι ή το λιμάνι θα αποτελέσουν το φυσικό σκηνικό για να γυριστεί ο πρώτος κύκλος της τηλεοπτικής σειράς Madre-μάνα, που θα προβληθεί στην ΕΡΤ και προορίζεται και για διεθνή προβολή.

Η Μιμή Ντενίση υπογράφει το σενάριο της σειράς, ενώ δίπλα της θα έχει σπουδαίο καστ ηθοποιών. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Μιμή Ντενίση και ο Γιάννης Σακαρίδης.

Η Μιμή Ντενίση δεν έχει κρύψει την επιθυμία της να συνεργαστεί ξανά τόσο με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη όσο και με την Κατερίνα Γερονικολού.

Η Ντενίση θα ντυθεί ξανά Αυτοκράτειρα Θεοδώρα

Μέσα στο καλοκαίρι, η Μιμή Ντενίση είχε αποκαλύψει ότι είχε συμφωνήσει με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού να ανεβάσει ξανά μετά από 30 χρόνια την άκρως επιτυχημένη παράσταση «Θεοδώρα, η Αγία των φτωχών» στις αρχές του 2027, αυτή τη φορά με εντελώς διαφορετική σκηνική λογική.

Advertisement

Η καθυστέρηση των γυρισμάτων του Madre όμως που θα είναι εξωτερικά και θα γίνουν εκτός Αθηνών, ανέτρεψε τα σχέδιά της και έτσι η Μιμή Ντενίση είναι υποχρεωμένη να μετακινήσει την πρεμιέρα της «Θεοδώρας» το επόμενο φθινόπωρο.

Το 2025 η Μιμή Ντενίση είχε αποχαιρετήσει τον Νίκο Γαλανό με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στη «Θεοδώρα»

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο νέο ανέβασμα της «Θεοδώρας» εντοπίζεται στη μετάβαση από τα ογκώδη σκηνικά του «Ακροπόλ», όπου είχε με τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 90 στις σύγχρονες τεχνολογίες. Η Μιμή Ντενίση επισημαίνει ότι παλαιότερα το θέατρο στηριζόταν σε βαριά και επιβλητικά σκηνικά, ενώ σήμερα επιλέγει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση: τρισδιάστατα γραφικά, τεχνητή νοημοσύνη, λιγότερο υλικό όγκο στη σκηνή και έμφαση στη σύνδεση του ιστορικού προσώπου με το βλέμμα του σημερινού θεατή.

Advertisement