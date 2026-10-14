Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 κατέγραψε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μόλις το 1,7% την περασμένη Τρίτη.

Στην πρωινή ζώνη ο Γιώργος Λιάγκας κατέλαβε οριακά την πρώτη θέση με 11,4%, ξεπερνώντας την Κατερίνα Καινούργιου και τους Αταίριαστους.

Το Happy Day επικράτησε στην πρωινή ενημέρωση του δυναμικού κοινού 18-54, συγκεντρώνοντας ποσοστό 17,7% έναντι του ανταγωνισμού.

Η σειρά Δύο μαύρα πουκάμισα σημείωσε χαμηλή επίδοση 7% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι Κόρες της Αρετής πέτυχαν 16,5% τηλεθέαση.

Η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη late night ζώνη πέτυχε ικανοποιητικό μέσο όρο 12,3% στο κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών.

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Μόλις 1,7% στο δυναμικό κοινό έκανε μέσο όρο το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 την Τρίτη. Μάλιστα, ολόκληρη την πρώτη ώρα τα ποσοστά της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου βρίσκονταν κάτω από το 1%. Ακριβώς απέναντι το «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ σημείωνε 8,7%.

Στην πρωινή ζώνη, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε οριακά την πρωτιά με 11,4%, με την Κατερίνα Καινούργιου να ακολουθεί με 11,3% και στην τρίτη θέση να βρίσκονται οι «Αταίριαστοι» (10,9%) . Η Ζήνα Κουτσελίνη ανέβασε τα ποσοστά της (9,9%) αφήνοντας για πρώτη φορά τη Σίσσυ Χρηστίδου στην πέμπτη θέση με 9%.

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Στο 5,6% το δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου και στην τελευταία θέση, όπως κάθε μέρα σχεδόν, ο Φώτης Σεργουλόπουλος με την Τζένη Μελιτά (3,2%) στην ΕΡΤ1.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Λίγο νωρίτερα, το Happy Day «έκλεβε» την πρωτιά από την «Κοινωνία ώρα Mega» στο κοινό 18-54 με 17,7% και 16% αντίστοιχα

Στην απογευματινή ζώνη, ανοδική τάση παρουσίασαν τα ποσοστά του Cash or Trash της Δέσποινας Μοιραράκη (13,2%), κάτι που συνέβη και στη βραδινή ζώνη με το GNTM (14,3%) στον ίδιο σταθμό.

Μαύρα… ποσοστά για τα «Μαύρα πουκάμισα»

Ο μεγάλος χαμένος της μυθοπλασίας είναι η σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα» που έκανε μόλις 7% στο δυναμικό κοινό. Αντιθέτως το, ιδιαίτερα αξιόλογο, «Κάμπιγνκ» που προηγείται, φέρνει καλύτερα ποσοστά στον σταθμό (13,3%).

Κερδίζει τις εντυπώσεις του κοινού η σειρά «Το κάμπινγκ»

Οι «Κόρες της Αρετής» στον ALPHA (16,5%) ευνοούνται από το υψηλό lead που κερδίζουν από το «Σόι σου» (23,9%). Χαμηλές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό τόσο για το «Κρίνο και αγκάθι» (8,5%) όσο και για το «Ντέρτι» (9,2%) του ΑΝΤ1.

Σκηνή από τις «Κόρες της Αρετής».

Η πιο ιδιαίτερη περίπτωση είναι η σειρά «Μπλε ώρες» που μπορεί να παίρνει την τελευταία θέση στο δυναμικό κοινό (5%), τριπλασιάζει σχεδόν τα ποσοστά της στο σύνολο (13,9%).

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Συμπαθείς, για τα δεδομένα της ΕΡΤ, κρίνονται οι επιδόσεις της σειράς «Κουτσουπιές» (6,1%), ενώ στη late night ζώνη η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου έκανε ικανοποιητικό μέσο όρο (12,3%) στο κοινό 18-54.

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