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Η παρουσιάστρια απέφυγε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Δανιά τονίζοντας την ανάγκη της για ιδιωτικότητα.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι το ζευγάρι συγκατοικεί και έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή της κόρης τους.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον πολιτικό του γάμο υπό άκρα μυστικότητα τον Μάρτιο του 2023 στο Δημαρχείο της Ραφήνας.

Η τελευταία δημόσια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της βάφτισης του παιδιού τους.

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Με άριστη διάθεση εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου η Ιωάννα Μαλέσκου στο στολισμένο πλατό της εκπομπής «Μια Ελλάδα Παρέα».

Σχολιάζοντας με τους συνεργάτες της εκπομπής ένα χιουμοριστικό βίντεο από τα ευτράπελα ενός γάμου που είχε επιλέξει η Κατερίνα Ζαρίφη, η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε με νόημα: «Και εγώ πήγαινε και στηνόμουν εκεί (σ.σ να πιάσω την ανθοδέσμη), ντρεπόμουν από πίσω πίσω μια μέρα μου κάρφωσε εδώ… είδαμε, προκόψαμε» κάνοντας την Κατερίνα Ζαρίφη να ξεκαρδιστεί στα γέλια και να πει: «Παρακαλώ, τηλεπλάτη, καταγγελία» πριν περάσει στο επόμενο θέμα.

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Παρακολουθήστε το επίμαχο απόσπασμα στο 01.48:

Ιωάννα Μαλέσκου: Αρνείται να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με τον γάμο της

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η Ιωάννα Μαλέσκου ρωτήθηκε αν αθλείται μαζί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, ο οποίος ασχολείται επίσης με τον αθλητισμό και έχει διάφορα χόμπι. Η 37χρονη παρουσιάστρια έδειξε τότε να δυσανασχετεί μην θέλοντας να μην επεκταθεί στις δικές του συνήθειες. «Να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου» ξεκαθάρισε μην αφήνοντας περιθώριο για άλλες ερωτήσεις.

H Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς το καλοκαίρι του 2022.

Πάντως πηγή πό το ευρύτερο περιβάλλον της Ιωάννας Μαλέσκου αναφέρουν ότι εξακολουθεί να μένει κάτω από την ίδια στέγη με τον Κωνσταντίνο Δανιά και πως η απόλυτη προτεραιότητά τους είναι η 3,5 ετών κόρη τους, Μαρίλια.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι γνωστό σε όλους ότι δεν αγαπά κάθολου τη δημοσιότητα, είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στη βάφτιση της κόρης τους.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί υπό άκρα μυστικότητα το 2023. Ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού είχε τελεστεί την Πέμπτη 30 Mαρτίου στο Δημαρχείο Ραφήνας.

«Έχω ανάγκη την ιδιωτικότητα» έχει δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!. «Είναι αυτός ο τρόπος ζωής μου. Δεν είχε κάποια επικοινωνιακή τακτική ο γάμος μου. Έτσι ήμουν, είμαι και έτσι θα συνεχίσω. Η ιδιωτική μου ζωή είναι η δύναμή μου. Εγώ θα επιλέξω τι, πότε και αν θα το μοιραστώ με τον κόσμο».