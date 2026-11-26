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Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο «Φλωρινιωτάκι» είναι αφιερωμένο στη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου.

Η Έλενα Φερεντίνου ευχαρίστησε δημόσια τον δημιουργό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη μουσική του αναφορά στο πρόσωπό της.

Παράλληλα, το τραγούδι «Φίδι» προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με το αν αποτελεί έμμεση αναφορά στην Άννα Βίσση.

Ο καλλιτέχνης συμπεριέλαβε επίσης στον αυτοβιογραφικό δίσκο ένα κομμάτι αφιερωμένο στον γιο του, Φαίδωνα.

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Τον νέο του δίσκο με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» κυκλοφόρησε το πρωί της Πέμπτης ο Νίκος Καρβέλας, με το πρώτο τραγούδι, «Φλωρινιωτάκι» να είναι γραμμένο για τη σύντροφό του Έλενα Φερεντίνου.

Η ίδια φρόντισε να τον ευχαριστήσει δημόσια με ένα Insta Story γράφοντας: «Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου, που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη.Την αγάπη όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ».

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«Όλο το φως του φεγγαριού κουκλίτσα μου στα μάτια σου κρυμμένο. Φλωρινιωτάκι μου, αχ Ελενάκι μου δεν σε χορταίνω» τραγουδάει ο Νίκος Καρβέλας στην Έλενα Φερεντίνου. «Τέτοιο διαμάντι δεν θα βρω κουκλίτσα μου, γι’ αυτό και σε γουστάρω».

Την ίδια στιγμή αρκετή κουβέντα έχει προκαλέσει το τραγούδι «Φίδι» καθώς αρκετοί θεωρούν ότι έχει γραφτεί για την Άννα Βίσση. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω άλμπουμ ήταν έτοιμο από τον Σεπτέμβριο και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν το συγκεκριμένο κομμάτι ηχογραφήθηκε μετά τη δημόσια διένεξή του με την εδώ και μισό αιώνα, καλλιτεχνική του μούσα και πρώην σύζυγό του.

Καρβέλας για Φερεντίνου: «Ταιριάζουμε γιατί δεν με ενοχλεί»

«Δεν είναι σύντροφος, ούτε συνοδοιπόρος, είναι μία γυναίκα με την οποία ταιριάζω γιατί δεν με ενοχλεί» είχε αναφέρει ο Νίκος Καρβέλας στη Νίκη Λυμπεράκη για τη μητέρα του 4,5 ετών γιου του, Φαίδωνα, για τον οποίο έχει γράψει επίσης είναι κομμάτι, στον αυτοβιογραφικό του, όπως φαίνεται, δίσκο.

Η Έλενα Φερεντίνου και ο Φαίδων Καρβέλας στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2025.

«Χρειάζεται μεγάλη ικανότητα και σπουδαιότητα να μην ενοχλείς έναν άνθρωπο. Αντιλαμβάνεται χωρίς να έχει καμία ιδιαίτερη ικανότητα ή χάρισμα. Μια απλή κοπέλα είναι η οποία έχει μια περίεργη φωνή, είναι αδύνατη, ένα γλυκό πλάσμα».

«Τι να σου πω που δεν έχω ούτε μαντήλι για να κλάψω» τραγουδάει ο 75χρονος δημιουργός στον γιο του. «Στη διαθήκη μου ούτε σπίτια, ούτε ρευστό, κάτι μπότες και δυο νότες θα σου γράψω».