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Οι περιορισμοί που εξετάζονται στην ΕΕ όσον αφορά το κάπνισμα και τη νικοτίνη μπορεί να μην ωφελήσουν τελικά τη δημόσια υγεία, τόνισαν κορυφαίοι διεθνείς εμπειρογνώμονες στους τομείς της δημόσιας υγείας, του ελέγχου του καπνίσματος, της νομικής και της ψυχιατρικής, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνεδρίας πολιτικής της SCOHRE την περασμένη εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες κάλεσαν τους Ευρωπαίους υπεύθυνους για τη χάραξη της σχετικής πολιτικής να λάβουν υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και τα στοιχεία της δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού (TPD3).

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Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού: Τι εξετάζει η Κομισιόν

Η Κομισιόν σχεδιάζει να προβεί σε μια σειρά από αναθεωρήσεις στην Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού (TPD3) και την Οδηγία για τη Διαφήμιση Προϊόντων Καπνού (TAD), οι οποίες συναντούν θεσμικές αντιδράσεις.

Η SCOHRE διοργάνωσε διαδικτυακή συνεδρία με τίτλο «Νομοθετική Ρύθμιση Βασισμένη σε Επιστημονικά Δεδομένα: Ενσωμάτωση της Επιστήμης και της Δημόσιας Διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Πολιτική», στο πλαίσιο της οποίας κορυφαίοι ειδικοί του χώρου, όπως ο ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Δρ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος και ο Δρ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, (MD, MPH, Ανώτερος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά την αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων, καθώς και ότι παρατηρείται το παράδοξο οι επίσημες δηλώσεις της ΕΕ σπάνια να αναφέρονται στα συμβατικά τσιγάρα, εστιάζοντας περισσότερο στον περιορισμό των εναλλακτικών προϊόντων χωρίς καύση.

Με αφετηρία τις συζητήσεις που ξεκίνησαν κατά το 9th Virtual Summit on Tobacco Harm Reduction το διαδικτυακό συνέδριο για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα – τον Σεπτέμβριο 2026, οι ομιλητές εξέτασαν κατά πόσον τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μεταφράζουν την επιστημονική γνώση και τις εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σε αποτελεσματικές πολιτικές. Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο αναφορών στα ΜΜΕ ότι η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου (RSB) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση επί του σχεδίου εκτίμησης επιπτώσεων που αποτελεί τη βάση για τις αναθεωρήσεις των οδηγιών TPD και TAD.

Τα δεδομένα: Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους καπνίζει

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 24% των Ευρωπαίων συνεχίζει να καπνίζει και ετησίως καταγράφονται 700.000 θάνατοι που συνδέονται με το κάπνισμα σε όλη την ΕΕ. Όπως υπογράμμισαν οι ομιλητές, τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι τα σφάλματα της νομοθεσίας συνεπάγονται σοβαρό ανθρώπινο, αλλά και δημοσιονομικό κόστος.

Φαρσαλινός: Τα δεδομένα πρέπει να προηγούνται των αποφάσεων

Ο συντονιστής της συζήτησης, Δρ. Φαρσαλινός, σημείωσε πως η ΕΕ επικεντρώνεται στα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση και φαίνεται να προσαρμόζει τα δεδομένα στις προθέσεις και τις αποφάσεις της, κάνοντας λόγο για «επιλεκτική σταχυολόγηση στοιχείων».

«Υπό κανονικές συνθήκες, μια πολιτική βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα σημαίνει ότι οι προθέσεις και η νομοθεσία ακολουθούν τα δεδομένα», παρατήρησε σχετικά.

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Πώς η απαγόρευση και η υπερφορολόγηση τροφοδοτούν την παράνομη αγορά: Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ο κ. Φαρσαλινός στάθηκε ιδιαίτερα στις πραγματικές συνέπειες της υπερφορολόγησης και της απαγόρευσης, παρουσιάζοντας επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της Αυστραλίας.

Υπό το αυστραλιανό μοντέλο χορήγησης αποκλειστικά με ιατρική συνταγή μέσω φαρμακείου, τις απαγορεύσεις προσωπικών εισαγωγών και τους πολύ υψηλούς φόρους στα τσιγάρα, το 96% της αγοράς ηλεκτρονικού τσιγάρου και το 69% έως 80% της αγοράς καπνού έχουν μετατοπιστεί σε παράνομους διαύλους, από 10% που ήταν πριν από μία δεκαετία. Τα κρατικά έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης μειώθηκαν στο μισό, από 16 δισ. σε 8 δισ. δολάρια Αυστραλίας μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ προβλέπεται να μειωθούν κατά σχεδόν 90% έως το 2030. Παράλληλα, καταγράφονται εκβιασμοί, εμπρηστικές επιθέσεις και βίαιη εγκληματικότητα.



Επιπλέον, το άτμισμα στους νέους στην Αυστραλία έφτασε το 15,7%, έναντι 5,9% στη ρυθμιζόμενη αγορά των ΗΠΑ, όπου το ποσοστό των καπνιστών στους μαθητές λυκείου μειώθηκε κατά σχεδόν 90% από το 2011 έως σήμερα, καθώς το άτμισμα κέρδισε σε δημοτικότητα.

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Ο Δρ. Φαρσαλινός υπογράμμισε επίσης τα ευρήματα της συστηματικής ανασκόπησης Cochrane, σύμφωνα με τα οποία τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν σχεδόν διπλάσια αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τις θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης για τη διακοπή του καπνίσματος, και σημείωσε ότι η εκτίμηση αναφοράς της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το άτμισμα είναι κατά 95% λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για την έκθεση σε τοξικές ουσίες.

Bates: Στο στόχαστρο οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κινδύνου

Στο ζήτημα του παράνομου εμπορίου, αλλά και στους κινδύνους για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κινδύνου, στάθηκε ιδιαίτερα και ο Clive Bates, πρώην διευθυντής του οργανισμού Action on Smoking and Health (ASH) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοίγοντας τη συνεδρία με μια ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, σημείωσε ότι βάσει της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού του 2014 (TPD2) τα προϊόντα νικοτίνης ήδη υπόκεινται σε πολύ εκτεταμένους κανόνες.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι προτάσεις που εξετάζονται για την TPD3 απειλούν να εξαλείψουν τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα. Τα πιθανά μέτρα περιλαμβάνουν την ίση μεταχείριση όλων των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, καθολικές ή μονομερείς απαγορεύσεις στα σακουλάκια νικοτίνης, αυστηρότερα ανώτατα όρια νικοτίνης, απαγορεύσεις γεύσεων κατά το πρότυπο της Ολλανδίας, απαγορεύσεις διασυνοριακών πωλήσεων, καθώς και ένα περιοριστικό καθεστώς έγκρισης πριν από τη διάθεση στην αγορά.

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Ο ομιλητής άσκησε επίσης κριτική στην επιστολή που απέστειλαν τον Οκτώβριο οκτώ κράτη- μέλη, ζητώντας πάγωμα της αγοράς που θα ανέκοπτε την καινοτομία στα προϊόντα νικοτίνης, χαρακτηρίζοντάς την ως «δώρο στο εμπόριο τσιγάρων». Παράλληλα, αμφισβήτησε δημόσιες τοποθετήσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Olivér Várhelyi ότι τα νέα προϊόντα ενέχουν τους ίδιους κινδύνους με τον παραδοσιακό καπνό. «Αν είσαι επιφυλακτικός απέναντι στις ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις για το κάπνισμα, τότε είσαι απερίσκεπτος απέναντι στο κάπνισμα», δήλωσε ο κ.Bates, προσθέτοντας πως «αν αντιτίθεσαι στη μείωση της βλάβης, τότε στηρίζεις τη βλάβη».





Ως προς τις παράνομες αγορές, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου Fraunhofer (2025) δείχνουν ότι το 48% της αγοράς ηλεκτρονικού τσιγάρου στην ΕΕ είναι ήδη παράτυπη (35% παράνομη και 13% «γκρίζα αγορά») και ότι το 80% των ατμιστών στην Ολλανδία προμηθεύεται τα προϊόντα του μέσω παράνομων διαύλων. Σε αυτό το πλαίσιο, προειδοποίησε ότι οι απαγορευτικές πολιτικές ευνοούν το οργανωμένο έγκλημα. Ομοίως, δείχνουν ότι ένα ανώτατο όριο νικοτίνης 6 mg στα σακουλάκια νικοτίνης θα έθετε εκτός συμμόρφωσης περίπου το 70% της αγοράς.

Γενικότερα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 13 δισ. ευρώ δημοσιονομικών εσόδων χάνονται λόγω του παράνομου εμπορίου καπνού.

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Κυμπουρόπουλος: Υψηλά ποσοστά καπνίσματος στα άτομα με ψυχικές διαταραχές- χρειάζονται προσιτές εναλλακτικές

Ο ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Δρ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος ζήτησε μεγαλύτερη αυστηρότητα στον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αξιολογούν τα επιστημονικά δεδομένα.

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Όπως υπογράμμισε, για τους ενήλικες καπνιστές, ο κατάλληλος δείκτης σύγκρισης είναι η συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρων, ενώ για όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ είναι η διατήρηση της κατάστασης του μη καπνιστή, γεγονός που απαιτεί από τις ρυθμιστικές αρχές να διαχωρίσουν τα τεκμηριωμένα στοιχεία από πεδία όπου επικρατεί αβεβαιότητα.

Ο κ. Κυμπουρόπουλος υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικών μοντέλων για τη συνεχή επικαιροποίηση των επιστημονικών δεδομένων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων, ενώ αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τον χώρο της ψυχιατρικής, σημειώνοντας πως τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά καπνίσματος και χρειάζονται προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές αντί για πολιτικές που ωθούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού προς παράνομα προϊόντα.

Απαντώντας σε ερώτηση του κοινού σχετικά με το γιατί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας αναγνώριζε διαφορετικά προφίλ κινδύνου μεταξύ των προϊόντων νικοτίνης, ενώ το ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου που υιοθετήθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα παρέλειψε οποιαδήποτε διάκριση, ο Δρ. Κυμπουρόπουλος επικαλέστηκε τις άνισες πιέσεις ομάδων συμφερόντων, τον τρόπο παρουσίασης των ζητημάτων και την έλλειψη συνεπών επιστημονικών προτύπων μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

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Sweanor: Οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα χωρίς καύση

Τη μεγάλη στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα χωρίς καύση σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα, υπέδειξε ο καθηγητής David Sweanor, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Δικαίου, Πολιτικής και Ηθικής της Υγείας του Πανεπιστημίου της Οτάβα.

Ο καθηγητής Sweanor υπενθύμισε ότι οι άνθρωποι καπνίζουν για τη νικοτίνη, αλλά πεθαίνουν από την εισπνοή καπνού, και παρουσίασε το παράδειγμα της Σουηδίας, όπου η κατανάλωση νικοτίνης γίνεται κυρίως μέσω snus και σακουλακιών νικοτίνης και η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα είναι σχεδόν στο ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ.

Η προαναφερθείσα στροφή των καταναλωτών, σημείωσε, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι πωλήσεις τσιγάρων, ενώ προειδοποίησε πως οι «ηθικολογικοί» περιορισμοί ωφελούν τις παράνομες αγορές και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά τις προτεραιότητες της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε την ΕΕ να υιοθετήσει ρυθμίσεις και φορολογία ανάλογες του κινδύνου, «στέλνοντας τα τσιγάρα στο τασάκι της ιστορίας».

