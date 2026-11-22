Η φωτογραφία της Άννας Βίσση με τη Σοφία Καρβέλα και τη Δήμητρα Κούστα στη Νέα Υόρκη (Instagram)

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Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Άννα Βίσση, με αφορμή τα 43α γενέθλια της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, στις 23 Νοεμβρίου.

Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άννα Βίσση ποζάρει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και τη Σοφία Καρβέλα. Και οι τρεις επέλεξαν λεοπάρ μοτίβα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο στιλιστικό αποτέλεσμα για τη βραδιά.

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To story της Άννας Βίσση

Η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη έχει, ωστόσο, και έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια απαθανατίζεται να περπατά στους δρόμους του Μανχάταν μαζί με τα δύο εγγόνια της, τον Νέστορα (Νέσι) και τον Νίκο.

Η Άννα Βίσση με τα εγγόνια της

Σε μια τρυφερή στιγμή, την κρατούν αγκαλιά, ενώ δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος από τους δύο, γιος της Σοφίας Καρβέλα και του Θανάση Πανουργιά, έχει πλέον φτάσει τη γιαγιά του στο ύψος.