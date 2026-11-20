Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα κλασικά ρολόγια χειρός επιστρέφουν στη μόδα ως κομψά αξεσουάρ, ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τους ρόλο ως εργαλεία μέτρησης του χρόνου.

Η αυξημένη ζήτηση για αυτά τα μοντέλα αποτυπώνεται στη σημαντική άνοδο των τιμών μεταπώλησης εμβληματικών ρολογιών στην πλατφόρμα του eBay.

Διάσημα πρόσωπα ενισχύουν τη δημοτικότητα της τάσης, επιλέγοντας εκλεπτυσμένα σχέδια που συνδυάζονται πλέον τόσο με επίσημα όσο και με καθημερινά σύνολα.

Η σύγχρονη αισθητική ευνοεί τα διακριτικά μεγέθη και τα κομψά υλικά, τα οποία υιοθετούνται εξίσου από γυναίκες και άνδρες για το προσωπικό τους στιλ.

Οι καταναλωτές εντάσσουν τα ρολόγια αυτά στην καθημερινότητά τους, αναδεικνύοντάς τα σε διαχρονικά κοσμήματα που προσδίδουν χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

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Σε μια εποχή που το κινητό μάς δείχνει την ώρα ανά πάσα στιγμή, το ρολόι χειρός δεν αποτελεί πλέον καθημερινή αναγκαιότητα, με αποτέλεσμα να έχει εξοστρακιστεί σχεδόν εντελώς από τη ζωή μας. Ωστόσο, το κλασικό αυτό αξεσουάρ επιστρέφει δυναμικά στη μόδα, αυτή τη φορά με σημείο αναφοράς την κομψότητα και τη διαχρονική, vintage αισθητική.

Ο λόγος για τα dress watches, τα λεπτά, εκλεπτυσμένα ρολόγια που παραδοσιακά συνόδευαν τις επίσημες εμφανίσεις, αλλά πλέον διεκδικούν μια θέση και στο καθημερινό μας ντύσιμο.

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Με διακριτικές κάσες, λιτά καντράν, δερμάτινα λουράκια ή κομψά μεταλλικά μπρασελέ, τα dress watches αντιμετωπίζονται περισσότερο ως κοσμήματα παρά ως απλά όργανα μέτρησης του χρόνου.

Η επιστροφή των εμβληματικών ρολογιών

Η ανανεωμένη απήχησή τους αποτυπώνεται και στη δευτερογενή αγορά ειδών πολυτελείας.

Σύμφωνα με την έκθεση Watchlist Trend Report του eBay για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026, η μέση τιμή πώλησης του Rolex 1908 αυξήθηκε κατά 1.591% σε ετήσια βάση, ενώ εκείνη του Patek Philippe Aquanaut κατά 959%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα Cartier Tank Louis Cartier (+151%), Louis Vuitton Escale (+118%) και Cartier Baignoire (+99%).

Τα ποσοστά αφορούν τις τιμές μεταπώλησης στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και αποτυπώνουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ορισμένα εμβληματικά μοντέλα.

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Από το κόκκινο χαλί στην καθημερινότητα

Στην επιστροφή των κλασικών ρολογιών συμβάλλουν και οι εμφανίσεις διασήμων.

Ο Χάρι Στάιλς έχει εμφανιστεί με Cartier Tank, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με Rolex 1908, ενώ η Ζεντάγια επέλεξε ένα διακοσμημένο με διαμάντια Lady Rolex Datejust για τα βραβεία Emmy.

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Όπως επισημαίνει η Μπρι Γουέλτς, σύμβουλος στιλ του eBay, «βλέπουμε αυτά τα ρολόγια να φοριούνται με τρόπους που αμφισβητούν τους παραδοσιακούς κανόνες σχετικά με το πότε και πώς φοράμε ένα ρολόι».

Παράλληλα, διαπιστώνει μια μετατόπιση από τα ογκώδη, παραδοσιακά ανδρικά μοντέλα προς πιο κομψά σχέδια που υιοθετούν τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες.

Ένα κόσμημα με προσωπικότητα

Η σύγχρονη τάση δεν περιορίζεται στα πολυτελή ρολόγια μεγάλων οίκων. Αντίστοιχη αισθητική συναντάμε και σε πιο προσιτές δημιουργίες, με μικρά καντράν, χρυσούς ή ασημένιους τόνους και σχεδιασμό εμπνευσμένο από παλαιότερες δεκαετίες.

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Τα dress watches συνδυάζονται πλέον με καθημερινά σύνολα, φοριούνται μόνα τους ή μαζί με βραχιόλια και προσθέτουν μια εκλεπτυσμένη πινελιά ακόμη και στις πιο απλές εμφανίσεις.

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«Οι γυναίκες φορούν τα ρολόγια με μεγαλύτερη ελευθερία και τα εντάσσουν στο προσωπικό τους στιλ με πιο εξατομικευμένους τρόπους», εξηγεί ο Άνταμ Χούα, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pascal.

Το κλασικό ρολόι ξεπερνά την επίσημη ένδυση και αναδεικνύεται σε διαχρονικό αξεσουάρ που μπορεί να μας συνοδεύει από το πρωί έως το βράδυ.

Με πληροφορίες από The Zoe Report, eBay – Watchlist Trend Report

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