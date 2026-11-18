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Η NASA κατέγραψε τους ανοιχτόχρωμους σχηματισμούς με την κάμερα MAHLI στις 7 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της 5.067ης αρειανής ημέρας της αποστολής.

Το όχημα πραγματοποίησε γεώτρηση στο σημείο Νάσκα για να συλλέξει δείγματα, τα οποία στάλθηκαν στο ενσωματωμένο εργαστήριο SAM για λεπτομερή χημική ανάλυση.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν επιπλέον ακτίνες λέιζερ και εξειδικευμένο φωτογραφικό εξοπλισμό για να μελετήσουν τη σύσταση των ορυκτών και να κατανοήσουν τον τρόπο δημιουργίας τους.

Η προέλευση των σχηματισμών παραμένει άγνωστη, ενώ η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της περιοχής όπου κάποτε υπήρχαν λίμνες και ρυάκια.

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Το Curiosity περιπλανιέται στον Άρη πάνω από δεκατέσσερα χρόνια, αλλά ο Κόκκινος Πλανήτης εξακολουθεί να το εκπλήσσει. Η τελευταία «ανακάλυψη» μοιάζει περισσότερο με σνακ παρά με πέτρωμα. Η περιοχή όπου βρίσκεται το όχημα έχει πετρώματα με κρυσταλλικούς σχηματισμούς σε σχήμα δίσκου ή, αν το πάρει κανείς πιο ελεύθερα, σε σχήμα πατατακιού.

Η NASA δημοσίευσε κοντινή φωτογραφία της περιοχής. Τραβήχτηκε με την κάμερα MAHLI, που βρίσκεται στην άκρη του ρομποτικού βραχίονα, στις 7 Νοεμβρίου 2026, τη 5.067η αρειανή μέρα της αποστολής. Δείχνει πολλούς μικρούς, ανοιχτόχρωμους σχηματισμούς με ακανόνιστο σχήμα να προεξέχουν από σκούρα άμμο, με οδοντωτές, διακλαδισμένες και επίπεδες άκρες που θυμίζουν μικρά συμπλέγματα ορυκτών ή κοράλλια.

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Τρύπημα και ανάλυση

Η ομάδα δεν αρκέστηκε στις φωτογραφίες. Το όχημα δούλεψε στο σημείο γεώτρησης «Νάσκα», σε πέτρωμα που περιέχει τους κρυσταλλικούς σχηματισμούς. Βασικός στόχος ήταν να περιγραφούν καλύτερα αυτοί οι σχηματισμοί, και τα δείγματα της γεώτρησης στάλθηκαν στο εργαστήριο SAM για ανάλυση. Το SAM είναι ένα μικρό χημικό εργαστήριο μέσα στο όχημα, που μπορεί να «διαβάσει» από τι είναι φτιαγμένο ένα πέτρωμα.

Το Curiosity χρησιμοποιεί και το λέιζερ του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χημικές μετρήσεις με λέιζερ σε κρυσταλλικούς σχηματισμούς με ονόματα όπως «Ahi Veremos» και «Colca», καθώς και πανοραμικές φωτογραφίες της περιοχής. Θα τραβήξει και νυχτερινές κοντινές φωτογραφίες με λευκό και υπεριώδες φως, ενώ θα καταγράψει τον δορυφόρο Φόβο να περνά μπροστά από τον Ήλιο.

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Το μυστήριο μένει ανοιχτό

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα απάντηση για το πώς σχηματίστηκαν τα «πατατάκια». Η NASA δεν διατυπώνει υπόθεση και λέει μόνο ότι ο στόχος είναι να μελετηθούν καλύτερα. Τέτοιοι κρύσταλλοι στη Γη σχηματίζονται συνήθως όταν ορυκτά αναπτύσσονται μέσα σε λάσπη ή ίζημα με νερό. Γι’ αυτό η χημική ανάλυση ίσως πει κάτι για το νερό που υπήρχε κάποτε εκεί, αν και η NASA δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Ο Άρης που κάποτε είχε λίμνες

Η ανακάλυψη ταιριάζει σε μια μεγαλύτερη ιστορία. Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, λίμνες και ρυάκια γέμιζαν τους πρόποδες του Όρους Σαρπ, ενός βουνού ύψους 5 χιλιομέτρων που το Curiosity σκαρφαλώνει από το 2014. Λίγους μήνες νωρίτερα, το όχημα είχε βρει και ένα τεράστιο πεδίο με πολυγωνικές ρωγμές, σαν κηρήθρα. Ο επιστήμονας της αποστολής Άσβιν Βασαβάντα είχε πει τότε ότι «αυτή η θάλασσα από πολύγωνα μάς έκοψε την ανάσα».

Μετά τη δουλειά στη «Νάσκα», το Curiosity θα απομακρυνθεί από την περιοχή και θα επιστρέψει στη νότια πορεία του. Τα «πατατάκια» θα μείνουν πίσω, αλλά τα μυστικά τους έχουν ήδη μπει στο εργαστήριό του.

Με πληροφορίες: Nasa , Futura-sciencesuniversetoday, Universetoday , Futura-sciences ,