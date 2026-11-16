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Μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται για μελλοντική συνεργασία είναι ο συνθέτης Φοίβος, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια τον καλλιτεχνικό του θαυμασμό για την ερμηνεύτρια.

Η τραγουδίστρια θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της και να πειραματιστεί μουσικά με νέους συνθέτες στο εξωτερικό.

Η Άννα Βίσση σκοπεύει να επισκεφθεί το Μαϊάμι, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά την Πρωτοχρονιά για τις επόμενες δραστηριότητές της.

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Μετά τη διακοπή της πολύχρονης συνεργασίας της με τον Νίκο Καρβέλα και τη βαθιά κρίση στην προσωπική τους σχέση, η Άννα Βίσση αποφάσισε να γυρίσει αμέσως σελίδα στην επαγγελματική της διαδρομή και να επιλέξει τους νέους της συνεργάτες

Από τα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν ήταν αυτό του Γιώργου Σαμπάνη, ο οποίος έχει υπογράψει ως συνθέτης μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών, του Νίκου Γρίτση, αλλά και της κουμπάρας της Ναταλίας Γερμανού, η οποία υπέγραφε στιχουργικά παλιότερες επιτυχίες της, όπως τα «Σεντόνια».

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ένας κορυφαίος συνθέτης που έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία μαζί της είναι ο Φοίβος, ο συνθέτης (και στιχουργός) που είχε απογειώσει στα τέλη της δεκαετίας το ’90 την καριέρα της Δέσποινας Βανδή.

Παρά το γεγονός ότι για αρκετά χρόνια τα εγχώρια Μέσα τροφοδοτήθηκαν από την «κόντρα» Βίσση- Βανδή, ο Φοίβος και ο Νίκος Καρβέλας είχαν καλές σχέσεις και πάντα εκτιμούσε καλλιτεχνικά αλλά και προσωπικά ο ένας τον άλλον.

Ο Φοίβος με τη σύζυγό του, Αμαλία Καντερέ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, ο Φοίβος εξέφρασε για πρώτη φορά ανοιχτά τον θαυμασμό του για την Άννα Βίσση: « «Συγκινήθηκα πάρα πολύ και για την Άννα, για όλο αυτό που ζει» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θεωρώ είναι ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός μέχρι τώρα και πολλοί έπεφταν να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει στην Άννα. Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica, για να λέω και το ρεπερτόριο που αγαπάω».

Μέχρι και αυτή τη στιγμή, η Άννα Βίσση και ο Φοίβος δεν έχουν μπει μαζί στο στούντιο, ούτε του έχει ζητηθεί να της έχει δειγματίσει κάποια ντέμο του, σίγουρα όμως το ενδεχόμενο μελλοντικής τους συνεργασίας παραμένει ανοιχτό αφού και η ίδια τον εκτιμάει ιδιαίτερα καλλιτεχνικά- μάλιστα στο παρελθόν είχε παραδεχτεί πως είχε ζηλέψει το τραγούδι «Στα δώσα όλα» που είχε ερμηνεύσει η Δέσποινας Βανδή.

Άννα Βίσση: Επόμενος σταθμός το Μαϊάμι

Στα τέλη της εβδομάδας η Άννα Βίσση θα αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα θα επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα μετά την Πρωτοχρονια, αφού, εκτός από τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, θα επισκεφτεί και το Μαϊάμι, όπου επίσης ζουν μόνιμα φίλοι και συνεργάτες της.

Στη Νέα Υόρκη με τα εγγόνια της.

Εκτός από χαλαρές στιγμές με την κόρη της και τα εγγόνια της, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια θα περάσει αρκετό χρόνο σε στούντιο ηχογράφησης και στις τρεις πόλεις προκειμένου να πειραματιστεί με νέους συνθέτες που έχουν βάση το εξωτερικό και θέλουν πολύ να συνεργαστούν μαζί της.

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Η ίδια πάντως δεν κρύβει τη χαρά της που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα περάσει τις Γιορτές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα, χωρίς όμως να αποχωρίζεται αυτό που αγαπάει περισσότερο, τη μουσική.

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