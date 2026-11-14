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Το ακίνητο, το οποίο ανήκε στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, πουλήθηκε το 2021 σε Ισραηλινό αγοραστή μέσω διαδικασίας που οργάνωσε η Κατερίνα Μητσοτάκη.

Το νέο οικιστικό έργο, με πισίνες και μινιμαλιστική αρχιτεκτονική, αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027 με τιμές πώλησης που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της περιοχής.

Το ιστορικό οίκημα συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της οικογένειας, καθώς εκεί έζησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πριν δραπετεύσει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της δικτατορίας το 1968.

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Εδώ γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εδώ δραπέτευσε ο πατέρας του, με τη Χούντα στην εξουσία. Το σπίτι στη γωνία της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Παύλου Μπακογιάννη, στη Γλυφάδα, δεν υπάρχει πια. Στη θέση του χτίζεται ένα συγκρότημα 16 υπερπολυτελών διαμερισμάτων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027.



Η πώληση

Το ακίνητο ανήκε εξ αδιαιρέτου στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας: την Ντόρα Μπακογιάννη, την Κατερίνα, την Αλεξάνδρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πουλήθηκε το 2021. Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, τα τελευταία χρόνια η Ντόρα Μπακογιάννη έμενε στη Γλυφάδα έξι μήνες τον χρόνο. Το παλιό σπίτι έχει πια κατεδαφιστεί. Η ίδια εφημερίδα αναφέρει, επικαλούμενη πληροφορίες, ότι αγοραστής ήταν Ισραηλινός και ότι την πώληση οργάνωσε η Κατερίνα Μητσοτάκη, που δραστηριοποιείται στο real estate. Επίσης, το μεσιτικό γραφείο BARNES Greece, του οποίου είναι διευθύντρια, έχει αναλάβει την πώληση των νέων διαμερισμάτων.



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Το νέο συγκρότημα

Τα σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου Vikelas προβλέπουν 16 κατοικίες από 126 έως 361 τ.μ., με δύο κλιμακοστάσια και δύο υπόγεια. Κάθε διαμέρισμα θα έχει δική του πισίνα στη βεράντα. Στο ισόγειο θα υπάρχει κήπος με γυμναστήριο και πισίνα για τους ενοίκους. Η αρχιτεκτονική είναι μινιμαλιστική και η θέα ανοιχτή προς τον Αργοσαρωνικό.

Η τιμή ξεκινά από 16.000-18.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα καλύτερα διαμερίσματα φτάνει τα 23.000 ευρώ, ανάλογα με τον όροφο και τη θέα. Για σύγκριση, με βάση στοιχεία του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας στη Γλυφάδα ήταν 5.758 ευρώ το τ.μ. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά. Ένα διαμέρισμα είναι ήδη έτοιμο και λειτουργεί ως δείγμα για τους υποψήφιους αγοραστές. Η παράδοση αναμένεται το καλοκαίρι του 2027.

Ένα σπίτι με ιστορία

Το σπίτι χτίστηκε γύρω στο 1900 και ανήκε στην οικογένεια Γιαννούκου. Δόθηκε ως προίκα στη Μαρίκα Μητσοτάκη όταν παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ιούνιο του 1953. Στον γάμο, που έγινε στη Γλυφάδα, ήρθαν σχεδόν όλοι οι πολιτικοί της εποχής, ανάμεσά τους ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Ροδόπουλος. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το αφηγείται στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια».

Εκεί γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 1968. Στο ίδιο σπίτι η οικογένεια γιόρτασε αρραβώνες, γάμους και βαφτίσια, και η Μαρίκα Μητσοτάκη έφτιαχνε τα γνωστά της ντολμαδάκια.

Το σπίτι είχε ρόλο και σε μια κρίσιμη περίοδο της πολιτικής ιστορίας. Επί Δικτατορίας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρισκόταν εκεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. Το βράδυ της 15ης Αυγούστου 1968 δραπέτευσε, πήγε κρυφά στη Ραφήνα και μπήκε στο σκάφος «Σωτηρία». Τελικός προορισμός ήταν το Παρίσι. Ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν τότε μόλις πέντε μηνών.