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Ο δράστης χρησιμοποίησε κλειδί για να θέσει σε λειτουργία το όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο άνδρας παρέσυρε και τραυμάτισε στο πόδι την αστυνομικό που επιχείρησε να τον σταματήσει.

Το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο και εντοπίστηκε από τις αρχές πριν από τη νέα απόπειρα κλοπής.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που παραμένει ασύλληπτος.

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Απίστευτη εξέλιξη είχε η υπόθεση ενός αυτοκινήτου που είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από τον Κολωνό και εντοπίστηκε στη Γλυφάδα. Άγνωστος άνδρας επιχείρησε να το κλέψει για δεύτερη φορά, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει αστυνομικό που προσπάθησε να τον σταματήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο δράστης εμφανίστηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας και επιχείρησε να απομακρύνει το αυτοκίνητο, το οποίο φυλασσόταν από τις αστυνομικές αρχές μέχρι να επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

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Το όχημα, ένα Renault, είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 15 Μαΐου στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης το εντόπισαν στην οδό Καρχηδόνος, στη Γλυφάδα, και ενημέρωσαν την Τροχαία, προκειμένου να μεταφερθεί με γερανό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Εκεί παρέμεινε υπό φύλαξη, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του.

Γλυφάδα: Είχε το κλειδί και προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητο

Λίγο πριν από τις 3:30 τα ξημερώματα, ένας άγνωστος άνδρας πλησίασε το Renault που ήταν σταθμευμένο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είχε στην κατοχή του το κλειδί του οχήματος, γεγονός που του επέτρεψε να το ξεκλειδώσει και να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα.

Στη συνέχεια επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ωστόσο, η σκοπός του Αστυνομικού Τμήματος αντιλήφθηκε τις κινήσεις του και προσπάθησε να τον εμποδίσει, μπαίνοντας μπροστά από το αυτοκίνητο.

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Ο άνδρας δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε την αστυνομικό, τραυματίζοντάς την στο πόδι.

Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άγνωστος άνδρας κατάφερε να προσεγγίσει το όχημα και να διαθέτει το κλειδί του, ενώ αυτό βρισκόταν υπό αστυνομική φύλαξη.

Οι έρευνες για το ποιος κρύβεται πίσω από την κλοπή, και τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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