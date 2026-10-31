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Ο δράστης κατηγορείται ότι πυρπόλησε το διαμέρισμα πρώην συντρόφου του και δύο οχήματα που συνδέονται με άλλη πρώην σύντροφό του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε την άμεση διαθεσιμότητα του υπαξιωματικού, ο οποίος είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης αν ο συλληφθείς εμπλέκεται σε επιπλέον περιστατικό εμπρησμού αυτοκινήτου που σημειώθηκε την ίδια νύχτα στο Νέο Ηράκλειο.

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Στο Ναυτοδικείο Πειραιά μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (31/10) ο 46χρονος υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για εμπρησμούς στη Γλυφάδα.

Ο 46χρονος φέρεται να πυρπόλησε το διαμέρισμα πρώην συντρόφου του και, μόλις 15 λεπτά αργότερα, δύο αυτοκίνητα που ανήκαν σε άλλη πρώην σύντροφό του και στον σημερινό σύντροφό της. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν συνδέεται και με έναν ακόμη εμπρησμό αυτοκινήτου στο Νέο Ηράκλειο.

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Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε ζητήσει από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο υπαξιωματικός.

Ο υπαξιωματικός υπηρετούσε στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Υπαξιωματικός συνελήφθη για εμπρησμούς: «Του είχα πει ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε»

Τις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς στο σπίτι της περιέγραψε η γυναίκα που διατηρούσε σχέση με τον 46χρονο.

Όπως ανέφερε, είχε αποφασίσει να χωρίσουν περίπου μία εβδομάδα πριν από το περιστατικό, ωστόσο εκείνος δεν αποδεχόταν την απόφασή της και συνέχιζε να επικοινωνεί μαζί της με τηλεφωνήματα και μηνύματα.

«Του είχα πει από το προηγούμενο Σάββατο ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε. Δεν το δεχόταν και τον άφησα και πήγα στους γονείς μου. Αφού χωρίσαμε με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, μου έστελνε μηνύματα αλλά δεν με είχε απειλήσει», δήλωσε.

Η ίδια περιέγραψε ότι σε προηγούμενο επεισόδιο είχαν λογομαχήσει, με τον 46χρονο να την εξυβρίζει και να την τραβά, επιχειρώντας να τη ρίξει στο έδαφος.

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Τη νύχτα του εμπρησμού βρισκόταν στην εργασία της, όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε πλέον πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας του διαμερίσματός της. Επικοινώνησε με την αδελφή της, η οποία την ενημέρωσε ότι το σπίτι είχε πάρει φωτιά.

Στο μικροσκόπιο και ο εμπρησμός στο Νέο Ηράκλειο

Την ίδια νύχτα, στις 04:40, εκδηλώθηκε ακόμη μία πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στο Νέο Ηράκλειο. Το όχημα ανήκε σε άλλη πρώην σύντροφο του 46χρονου, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να εξετάζουν πιθανή σύνδεση του περιστατικού με τις επιθέσεις στη Γλυφάδα.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο υπαξιωματικός εμπλέκεται και σε αυτόν τον εμπρησμό.

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