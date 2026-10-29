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Ο ίδιος βρίσκεται σε συζητήσεις με επιχειρηματίες για την υλοποίηση της νέας του παράστασης, με τις προετοιμασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη.

Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε ότι η εργασία του ηθοποιού είναι απαραίτητη για την οικονομική στήριξη της οικογένειάς του.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές τηρούν επί του παρόντος στάση αναμονής χωρίς να έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για το εγχείρημα.

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Πιο έτοιμος από ποτέ να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost. Μάλιστα το όνομά του 63χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη συζητιέται τις τελευταίες μέρες πολύ στους θεατρικούς κύκλους, καθώς φαίνεται ότι βρίσκεται εδώ καιρό σε επαφές με τουλάχιστον τρεις επιχειρηματίες προκειμένου να εμφανιστεί ξανά στη σκηνή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι πλέον αποφασισμένος να παίξει ξανά μπροστά στο κοινό τον Οκτώβριο του 2027, πράγμα που σημαίνει ότι οι προετοιμασίες για την παράσταση που θα επιλέξει να πρωταγωνιστήσει- και πολύ πιθανό να σκηνοθετήσει- θα ξεκινήσουν από την άνοιξη, ενώ σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει ο θίασος που θα τον πλαισιώσει, εκτός αν αποφασίσει βέβαια να δοκιμαστεί σε μονόλογο.

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Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει ήδη ένας καταξιωμένος πρωταγωνιστής που όλο αυτό το διάστημα έχει σταθεί δίπλα του και πολλοί άνθρωποι του θεάτρου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Πέτρος Φιλιππίδης να συνεργαστεί μαζί του.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε πρωταγωνιστήσει με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο στην παράσταση «Την Πέμπτη, κύριε Γκρην» στο θέατρο Μουσούρη για λιγότερο από έναν μήνα- εξαιτίας της δεύτερης καραντίνας- τον Οκτώβριο του 2020. Αυτή ήταν και η τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή πριν βρεθεί κατηγορούμενος και στη συνέχεια προφυλακισμένος.

Στις συζητήσεις μάλιστα που έχει κάνει ο Πέτρος Φιλιππίδης, ξεκάθαρο προβάδισμα φαίνεται πως έχει πάρει ένας επιχειρηματίας με τον οποίο έχει δουλέψει με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν σε μια θεατρική σκηνή που ο ίδιος έχει αγαπήσει ιδιαίτερα.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή πάντως όλες οι πλευρές τηρούν σιγή ιχθύος, ενώ ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε τηλεοπτικές του δηλώσεις δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη όπως και το γεγονός ότι πρέπει να δουλέψει ξανά για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του.

Πέτρος Φιλιππίδης: «Πράγματα που έγιναν, δεν γυρίζουν πίσω»

«Στέκομαι εδώ για να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μου για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάναμε μαζί, που έκαναν και που εμπιστεύτηκαν, με εμπιστεύτηκαν και τους εμπιστεύτηκα. Και σιγά σιγά εμφανίζεται η αλήθεια. Αργεί αλλά εμφανίζεται» είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης βγαίνοντας από τα δικαστήρια την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης με τους δικηγόρους του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Κική Πακιρτζίδου.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε πώς αισθάνεται μετά την -πρωτόδικη- καταδίκη της γυναίκας που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό, ο γνωστός ηθοποιός απάντησε: «Τι να σας πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Πράγματα που ‘γίναν, δεν γυρίζουν πίσω. Εγώ δεν θέλω το κακό κανενός. Έχω πει από την αρχή ότι είχα και έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».