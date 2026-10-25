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Ο κατηγορούμενος Κρίστοφερ Τζόνσον, ο οποίος εργάζεται ως σεφ, έλαβε οδηγίες από τη δικαστή να εξηγήσει πώς μαγειρεύεται σωστά το κρέας μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Εκπρόσωποι οργανώσεων για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας καταδίκασαν τη συμπεριφορά της δικαστού, χαρακτηρίζοντάς την ακατάλληλη για τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ο δράστης.

Η δικαστής όρισε εγγύηση 1.500 δολαρίων για τον κατηγορούμενο, αφού προηγουμένως σχολίασε θετικά τις μαγειρικές του ικανότητες και εξέφρασε την επιθυμία να δοκιμάσει το φαγητό του.

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Μια συζήτηση που δύσκολα θα περίμενε κανείς να ακούσει σε δικαστική αίθουσα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η δικαστής Άλισον Γκίλμαν βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, όταν, κατά τη διάρκεια ακρόασης για τον καθορισμό εγγύησης, άρχισε να ζητά από έναν κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να μαγειρεύει καλύτερα.

Ο Κρίστοφερ Τζόνσον, ο οποίος εργάζεται ως σεφ σε αθλητικό μπαρ, εμφανίστηκε ενώπιον της δικαστού τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επίθεση σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την αστυνομία του Σάνραϊζ, φέρεται να της τράβηξε τα μαλλιά και να τη γρονθοκόπησε στο στόμα, προκαλώντας της τραύμα στο χείλος.

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Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η συζήτηση στην αίθουσα πήρε απρόσμενη τροπή, με τη δικαστή να στρέφει το ενδιαφέρον της στις μαγειρικές ικανότητες του κατηγορουμένου και, ειδικότερα, στο ψήσιμο της μπριζόλας.

A bond hearing in a Broward County court in Florida turned into a cooking class when a judge asked an inmate, who works at a restaurant, for advice on how to make a steak.



"I either burn it on the outside and then it's not cooked enough on the inside, or I just overcook it,"… pic.twitter.com/U8Umk3gL6C October 22, 2026

Η συζήτηση για την μπριζόλα και οι συμβουλές του κατηγορουμένου

«Αν επρόκειτο να μου μαγειρέψετε ένα πιάτο, ποιο θα ήταν αυτό;» ρώτησε η Γκίλμαν τον Τζόνσον, σύμφωνα με βίντεο από τη δικαστική αίθουσα που εξασφάλισε το WSVN.

Η κουβέντα συνεχίστηκε με τη δικαστή να περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όταν προσπαθεί να ψήσει μπριζόλα στη σχάρα.

«Μπριζόλα στη σχάρα. Σωστά. Βλέπετε, είτε την καίω απ’ έξω και δεν ψήνεται αρκετά στο εσωτερικό είτε την παραψήνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόνσον άρχισε να της εξηγεί μια τεχνική ψησίματος, χρησιμοποιώντας χειρονομίες και αναφερόμενος στις θέσεις «10 η ώρα» και «2 η ώρα», προκειμένου να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μετακινείται η μπριζόλα πάνω στη σχάρα.

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Florida judge under fire after asking domestic violence suspect for cooking advice in court https://t.co/KYzFBjcKsd https://t.co/LbWI04PB26 — New York Post (@nypost) October 24, 2026

«Εννοείτε να γυρίζω την μπριζόλα;» ρώτησε η δικαστής.

«Δέκα η ώρα, δύο η ώρα», επανέλαβε ο κατηγορούμενος.

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«Δέκα η ώρα, δύο η ώρα. Δηλαδή, την κρατάτε στην ίδια πλευρά και τη γυρίζετε. Αλλά την αναποδογυρίζετε»; συνέχισε η Γκίλμαν.

Η δικαστής δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στην τεχνική του ψησίματος, καθώς θέλησε να μάθει και πώς θα μπορούσε να πετύχει πιο μαλακό κρέας.

«Πώς γίνεται να μη βγει μια μπριζόλα σκληρή; Αυτό είναι επίσης κάτι άλλο — αλλά μάλλον για κάποια άλλη μέρα», σχολίασε.

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Στη συνέχεια, η Γκίλμαν όρισε την εγγύηση του Τζόνσον στα 1.500 δολάρια και τον ρώτησε αν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό. Όταν εκείνος απάντησε καταφατικά, η δικαστής συνέδεσε την απάντησή του με τις μαγειρικές του ικανότητες.

«Φυσικά και μπορείτε. Με τέτοια πράγματα που μαγειρεύετε», είπε, προσθέτοντας πως «θα έπρεπε» να επισκεφθεί το κατάστημα όπου εργάζεται για να δοκιμάσει το φαγητό του.

Οι αντιδράσεις των οργανώσεων για την ενδοοικογενειακή βία

Η συνομιλία προκάλεσε επικρίσεις, με εκπροσώπους οργανώσεων που υποστηρίζουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας να εκφράζουν την ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ακρόαση, σύμφωνα με τη New York Post.

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Η δρ Λίντα Πάρκερ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Women in Distress, επέκρινε τη στάση της δικαστού, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση δεν αρμόζει σε μια διαδικασία που αφορά καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.

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«Να γυρίσει την μπριζόλα; Τι; Μιλάμε για μπριζόλες σε μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας; Αυτό λέει στους επιζώντες: “Μπορεί να μη λάβω τη δικαιοσύνη που χρειάζομαι”», δήλωσε.

«Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να εξελίσσεται μια τέτοια διαδικασία και ελπίζω να υπάρξει κάποια αντίδραση προς τη δικαστή», πρόσθεσε.

Η Άλισον Γκίλμαν εξελέγη δικαστής στην κομητεία Μπράουαρντ το 2020. Έχει σπουδάσει εγκληματολογία στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και Νομική στο Πανεπιστήμιο St. Thomas, ενώ προηγουμένως εργαζόταν ως δικηγόρος υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις.

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Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το WSVN, ο Τζόνσον είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για επιβαρυμένη σωματική επίθεση σε βάρος της ίδιας γυναίκας, όταν εκείνη ήταν έγκυος στο παιδί τους. Μετά την τελευταία ακρόαση, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και του επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας με την πρώην σύντροφό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η δικαστής έκανε σχόλια για το φαγητό κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα, σε διαφορετική υπόθεση, ένας άνδρας είχε αναφέρει ότι εργαζόταν σε εστιατόριο θαλασσινών, με την Γκίλμαν να αστειεύεται πως δεν επρόκειτο να αναφερθεί στις «ικανότητές της στην παρασκευή γαρίδων».

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)