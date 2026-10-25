Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπαράκ Ομπάμα πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για τους Δημοκρατικούς, ασκώντας έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τη διαχείριση της οικονομίας και τη διακυβέρνησή του.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, επηρεάζοντας άμεσα την υλοποίηση των πολιτικών σχεδίων της προεδρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στη Φλόριντα, ενώ υπόσχεται οικονομικά επιδόματα στους πολίτες σε περίπτωση νίκης των Ρεπουμπλικανών.

Ο πρώην πρόεδρος απέδωσε στον Τραμπ την ευθύνη για την άνοδο των τιμών, ενώ ο νυν πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για θέματα συνόρων και οικονομίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Αυτές οι εκλογές είναι η τελευταία μας ευκαιρία να περιορίσουμε τουλάχιστον μερικές από τις ανοησίες αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα από το Οχάιο, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας που διεξάγει για λογαριασμό των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα κρίνουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο για το υπόλοιπο της θητείας του Τραμπ και, κατ’ επέκταση, πόσο εύκολο θα είναι για τον πρόεδρο να υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Advertisement

Advertisement

Η πρόωρη ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει και ο Τραμπ ψήφισε το Σάββατο στη Φλόριντα μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Ομπάμα εναντίον Τραμπ: «Χάος, σκληρότητα, διαφθορά και ανικανότητα»

Ο Ομπάμα επέκρινε τον Τραμπ και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του κατά τη διάρκεια ομιλιών του το Σάββατο στο Οχάιο και το Μίσιγκαν, ενώ σε κάποιο σημείο χλεύασε την προσπάθεια του προέδρου να ανακαινίσει τον Λευκό Οίκο.

«Μετά από δύο χρόνια χάους, σκληρότητας, διαφθοράς και ανικανότητας, όπως δεν έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη εποχή, έχετε την ευκαιρία να πείτε: “Αρκετά πια”», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος στο Κλίβελαντ.

Ο Ομπάμα δήλωσε ότι κατανοεί τους ψηφοφόρους που απέρριψαν τους Δημοκρατικούς το 2024 λόγω ανησυχιών για την οικονομία και τον πληθωρισμό μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Ωστόσο, τόνισε ότι ο Τραμπ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας.

«Αν πριν από τον “ξέρετε ποιον” θεωρούσατε ότι όλα ήταν πολύ ακριβά», είπε, αναφερόμενος στον Τραμπ, «τώρα όλα είναι ακόμα πιο ακριβά».

Ο Τραμπ έχει δεχτεί σημαντική πίεση να μειώσει τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία.

Advertisement

Μιλώντας για την οικονομία, ο Τραμπ είπε πρόσφατα ότι «εισπράττουμε τεράστια ποσά μέσω των δασμών» και επανέλαβε την υπόσχεσή του να προσφέρει σε κάθε ενήλικα Αμερικανό ένα επίδομα 5.000 δολαρίων, αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Επιτέθηκε επίσης στους Δημοκρατικούς, λέγοντας στο πλήθος ότι θα «λεηλατήσουν τον πλούτο σας» και θα «εξαφανίσουν τα σύνορά σας», ενώ τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να ανοίξουν τα σύνορα για μετανάστες από τη Λιβύη, την Υεμένη, την Αϊτή και τη Σομαλία – χώρες τις οποίες χαρακτήρισε «πλημμυρισμένες από τρομοκρατία».

Περιγράφοντας μια προηγούμενη συνάντηση με αρκετούς γερουσιαστές, θυμήθηκε: «Είπα: “Γιατί πρέπει πάντα να δεχόμαστε ανθρώπους από σκα..χώρες; Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ανθρώπους από, ας πούμε, τη Νορβηγία, τη Σουηδία; Γιατί όχι τη Δανία;”»

Advertisement

Με πληροφορίες από BBC