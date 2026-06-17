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Το πρώτο επίσημο κοινό πορτρέτο του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα παρουσιάστηκε στο Σικάγο των ΗΠΑ, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη ζωή και την πορεία του πρώην προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ μέσα από ένα έργο που συνδυάζει προσωπικές και πολιτισμικές αναφορές.

Το έργο, με τίτλο «The Obamas: Springing Forth», δημιουργήθηκε από τη Νιγηριανή καλλιτέχνιδα Ντζιντέκα Ακουνιλί Κρόσμπι και παρουσιάζεται σε φυσικό μέγεθος, ενσωματώνοντας στοιχεία όπως οικογενειακές φωτογραφίες, τόμους του Harvard Law Review, αναφορές στον Στίβι Γουόντερ και την αρχιτεκτονική του Σικάγου. Το αποτέλεσμα είναι μια «ηλιόλουστη» και πολυεπίπεδη απεικόνιση του ζευγαριού.

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Barack and I were so honored to have @AkunyiliCrosby create our portrait for the Obama Presidential Center. Her artistic brilliance shines through — and the way she infused such life and joy into the piece is truly extraordinary. We love it, and we think everyone who visits the… pic.twitter.com/3raI6ac2cj — Michelle Obama (@MichelleObama) June 15, 2026

Το πορτρέτο αποκαλύφθηκε στις 14 Ιουνίου στο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, ενόψει των εγκαινίων του νέου μουσείου που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου των ΗΠΑ. Θα εκτίθεται στο λόμπι «Hope and Change», μαζί με δεκάδες άλλα έργα τέχνης.

«Ήταν υπέροχο που συνεργαστήκαμε με την Njideka Akunyili Crosby… Αυτό το έργο αντανακλά τόσα πολλά κεφάλαια της ιστορίας μας», ανέφερε ο Μπαράκ Ομπάμα, ενώ η Μισέλ Ομπάμα σημείωσε πως το αποτέλεσμα αποτυπώνει «τη χαρά και τη ζωντάνια» της δημιουργού.

Πηγή: Reuters

Το… παράπονο του Ομπάμα για τα γκρίζα του μαλλιά

Στο βίντεο της αποκάλυψης του πίνακα, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα εμφανίζονται εντυπωσιασμένοι.

«Θεέ μου, είμαστε πράγματι εμείς. Δες όλες αυτές τις φωτογραφίες μας!» λέει ενθουσιασμένη η Μισέλ Ομπάμα.

«Πριν σχολιάσουμε πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε» αντιδρά έκθαμβος ο Μπαράκ Ομπάμα.

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Στη συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτάει -αστειευόμενος για τα γκρίζα του μαλλιά- την καλλιτέχνιδα: «Έχω μια απορία… γιατί δεν μου έβαψες τα μαλλιά στη φωτογραφία; Δεν τα ρετουσάρουν λιγάκι συνήθως;».

«Το σκέφτηκα», του απάντησε η Ντζιντέκα Ακουνιλί Κρόσμπι, ενώ όλοι γύρω γελούσαν.

It was great joining Njideka Akunyili Crosby — a gifted Nigerian-born, Los Angeles-based artist — to unveil our first portrait together. This piece reflects so many chapters of Michelle and my story, and we’re thrilled that it will be on display in the Hope and Change lobby at… pic.twitter.com/8yFkyjV55D Advertisement June 15, 2026

Το εντυπωσιακό μουσείο-ουρανοξύστης του Ομπάμα στο Σικάγο

Στο Πάρκο Τζάκσον του Σικάγο δεσπόζει το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, ένας σύγχρονος ουρανοξύστης από μπετόν που λειτουργεί ως μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και την πολιτική πορεία του Μπαράκ Ομπάμα, του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου των ΗΠΑ. Ο χώρος παρουσιάζει την εξέλιξή του πριν και μετά την προεδρία του (2010–2018), μέσα από διαδραστικές εκθέσεις και προσωπικά αντικείμενα.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν σε φυσική κλίμακα μια ρέπλικα του Οβάλ Γραφείου, να περιηγηθούν σε εκθέσεις με προσωπικά αντικείμενα του ζεύγους Ομπάμα και να γνωρίσουν σημαντικές στιγμές της προεδρίας του, όπως την υγειονομική μεταρρύθμιση Obamacare και την επιχείρηση εξουδετέρωσης του Οσάμα μπιν Λάντεν. Παρουσιάζονται επίσης διεθνείς στιγμές, όπως η ομιλία στο Βερολίνο δίπλα στην Άνγκελα Μέρκελ.

Το συγκρότημα, που εκτείνεται σε 78 στρέμματα, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, γήπεδο μπάσκετ, φόρουμ και δημόσιους χώρους αναψυχής. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του έχει διχάσει, με άλλους να το χαρακτηρίζουν εμβληματικό και άλλους «ψυχρό», ενώ το κόστος του έργου φτάνει τα 850 εκατ. δολάρια.

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