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Ένα νέο μουσείο αφιερωμένο στη ζωή, την πολιτική διαδρομή και την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα ανοίγει τις πόρτες του στο Σικάγο, με το «Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα» να φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο έναν χώρο ιστορικής μνήμης, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για την κοινωνία και τον δημόσιο διάλογο.

Τα επίσημα εγκαίνια του μουσείου έχουν προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμάται η Juneteenth, η επέτειος της απελευθέρωσης των Αφροαμερικανών από τη δουλεία το 1865. Πριν ακόμη από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του, χιλιάδες επισκέπτες, εργαζόμενοι, φοιτητές και δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους χώρους του, ενώ οι τελευταίες εργασίες για τα εκθέματα και το περιβάλλον του συγκροτήματος βρίσκονταν σε εξέλιξη.

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Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ομπάμα, το μουσείο αναμένεται να υποδέχεται έως και ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Το κτίριο βρίσκεται στο Πάρκο Τζάκσον του Σικάγο και παρουσιάζει την πορεία του Ομπάμα από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική μέχρι την εκλογή του ως 44ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και την ιστορική του ανάδειξη ως του πρώτου μαύρου προέδρου της χώρας.

Στους χώρους του μουσείου οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε μια πλήρους κλίμακας αναπαράσταση του Οβάλ Γραφείου, να δουν προσωπικά αντικείμενα του ίδιου και της Μισέλ Ομπάμα, αλλά και εκθέματα που σχετίζονται με σημαντικές στιγμές της προεδρικής του θητείας. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η μεταρρύθμιση της υγείας που έγινε γνωστή ως Obamacare, η επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο ηγέτης της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν, αλλά και διεθνείς εμφανίσεις του, όπως η ομιλία του στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο.

Το μουσείο περιλαμβάνει επίσης αναμνηστικά από τις προεκλογικές εκστρατείες του Ομπάμα, προεδρικά έγγραφα και αντικείμενα, ενώ μέρος της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην προσωπική πλευρά της οικογένειας. Το συγκρότημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους εκθεσιακούς χώρους. Σε μια έκταση περίπου 78 στρεμμάτων έχουν δημιουργηθεί δημόσιοι χώροι, νέα βιβλιοθήκη, γήπεδο μπάσκετ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και χώροι αναψυχής για τους κατοίκους.

Η επιλογή του Σικάγο και ειδικά του Πάρκου Τζάκσον έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πρώην πρόεδρο. Εκεί ξεκίνησε την πολιτική του πορεία, ενώ για πολλά χρόνια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Η Μισέλ Ομπάμα μεγάλωσε στη συγκεκριμένη περιοχή, το ζευγάρι παντρεύτηκε εκεί και οι κόρες τους γεννήθηκαν επίσης στην πόλη.

Ο ίδιος ο Ομπάμα συμμετείχε στον σχεδιασμό της κατεύθυνσης που θα ακολουθούσε η έκθεση, θέλοντας το μουσείο να αντικατοπτρίζει τόσο την πολιτική του κληρονομιά όσο και την προσωπική του ιστορία.

Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά μέσω ιδιωτικών δωρεών και το κόστος της έφτασε περίπου τα 850 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του σχεδίου αναφέρονται σημαντικοί επιχειρηματίες και ιδρύματα, όπως αυτά του Τζεφ Μπέζος και των Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

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Παρά τη φιλοδοξία του έργου, η αρχιτεκτονική του κτιρίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Το μεγάλο τσιμεντένιο συγκρότημα έχει δεχθεί κριτική από ορισμένους αρχιτέκτονες και μέσα ενημέρωσης, ενώ άλλοι το έχουν χαρακτηρίσει ένα τολμηρό σύμβολο που ξεχωρίζει στον αστικό χώρο. Η συζήτηση γύρω από την εμφάνιση του κτιρίου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την αρνητική άποψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το έχει σχολιάσει με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο.

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα επιχειρεί έτσι να λειτουργήσει ως ένας χώρος όπου η πολιτική ιστορία, η προσωπική αφήγηση και η κοινωνική κληρονομιά ενός προέδρου συνυπάρχουν, μετατρέποντας μια προεδρική βιβλιοθήκη σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό σημείο αναφοράς για το Σικάγο.

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